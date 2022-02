El Anfiteatro del Parque de la Exposición acogerá este 2 de abril a la banda The Drums, liderada por Jonny Pierce. Los intérpretes de de éxitos como “Money”, “Down by the Water” y “I Can’t Pretend” volverán a Lima por cuarta vez, tras sus visitas en 2012, 2014 y 2018.

En su primer concierto en la capital nacional, el grupo se presentó en el C.C. Scencia de La Molina y luego lo hizo en el Parque de la Exposición junto a la banda de rock alternativo MGMT. En su última visita a nuestras tierras, Pierce y compañía tocaron los temas de su álbum “Abysmal Thoughts” en el C.C. Barranco Arena.









Según informó la productora Veltrac Music a través de su cuenta de Instagram, las entradas estarán disponibles desde este jueves 3 de febrero en Joinnus, pero aún no se conoce el precio que tendrán.

Desde diciembre de 2020, The Drums es más que nada un proyecto en solitario de Jonny Pierce, quien lanzó un pequeño mixtape llamado “Ambulance” que contiene 3 canciones trabajadas por enteramente por él.

Durante su paso por nuestra capital y su gira por todo Latinoamérica, que incluirá conciertos en Chile, Colombia, Argentina y Brasil; se espera que Jonny sea acompañado por Tom Haslow, Johnny Aries y Bryan de Leon, músicos que normalmente van de gira con la banda.





