“Fue prácticamente un debut y despedida porque, apenas iniciamos las funciones, llegó el coronavirus y tuvimos que suspender todo hasta no sabemos cuándo”, dice Marco Zunino Costa (44), actor peruano que desde hace más de un año vive en el Distrito Federal. Ha decidido llamarnos mientras camina por esas calles. Algunos cláxons y guitarras se filtran por el hilo. “Aquí todavía están en el período de negación de la pandemia. El presidente de este país parece no tener conciencia de la gravedad y por eso, en lugar de haber decretado una cuarentena como en el Perú, acá todos están aglomerados comiendo tacos en cada esquina, desafiando una catástrofe que espero no ocurra”, dice.

El ex golmodi de Nubeluz artísticamente formado en la Asociación Cultural Preludio, pronto incursionaría en la telenovela y estudiaría teatro clásico en el conservatorio Circle in the Square Theatre School de Nueva York antes de estelarizar una importante secuela de musicales —“Jesucristo Superstar”, “Cabaret”, “Rent”, “Amor sin barreras (West Side Story)”, “The Boy From Oz”, etc.—, daría el gran salto el 2012 al inscribir su nombre en las marquesinas del Ambassador Theatre de Broadway cuando interpretó a la estrella masculina de “Chicago”, legendario espectáculo que Manhattan no para de ver desde 1975.

Todo lo cual fue determinante para que los productores de la versión mexicana se decanten por el peruano a la hora de escoger el rol protagónico, el abogado Billy Flynn, centro gravitacional de una historia que desnuda la corrupción del sistema judicial, el periodismo amarillo y pone en tela de juicio el encumbramiento mediático de los criminales hasta convertirlas en estrellas. “Ciertamente mi pasado en Broadway pesó, es una carta de presentación en cualquier lugar del mundo. Pero igual aquí uno tiene que jugársela porque hay veinte actores listos para tomar cualquier papel. No te olvides que México es la meca Latinoamericana del espectáculo, todo el mundo quiere actuar aquí y te enfrentas a un nivel de competencia realmente brutal”.

Imagen de "Chicago", musical protagonizado por Marco Zunino. Para interpretar este papel, el intérprete debió a aprender a hablar como mexicano.(Foto: Difusión)

JARABE TAPATÍO

En efecto, el pasado 16 de febrero Zunino descorrió el telón del teatro Telecel, uno de los más respetados del DF. A su lado estaban María León —'Roxie Hart', asesina y aspirante a estrella de vodevil—, Michelle Rodríguez —‘Mamá Morton’, la sobornable matrona— y nada menos que Bibi Gaytán, contundente belleza oriunda de Tapachula que el Perú conocería a fines de los ochenta como integrante del colectivo infantil Timbiriche. Bibi hace de ‘Velma Kelly’, cantante de un club nocturno, acusada de doble asesinato y encarcelada. Entonces aparece el abogado Billy Flynn, todo un especialista en convertir los expedientes judiciales en rimbombantes circos mediáticos para exculpar a sus clientes.

Pero, ¿qué tan buena actriz es Gaytán? “Mira, nosotros la recordamos como cantante, pero ella es hija de la maestra de ballet clásico Silvia Barragán, una extraordinaria bailarina de la que Bibi ha heredado toda su calidad. En ‘Chicago’ regresa después de quince años a los escenarios. Es un derroche de talento y buena onda dentro y fuera del escenario”, responde Zunino, quien ha tenido que adaptarse a las exigencias de un guión especialmente dirigido a un auditorio local. “Los peruanos hacemos gala de un acento neutro, pero hay palabras que no pronunciamos. Así que he tenido que aprender a hablar como mexicano”.

Lo cual, si no queremos ser frívolos, va más allá de intentar hablar como Roberto Gómez Bolaños o Mario Moreno. “Es verdad, hemos sido bombardeados por los sketches y las telenovelas mexicanas que han terminado imponiendo un estereotipo. Pero hablar como ellos contempla una serie de sutilezas, hay que modular nuestra lengua hasta que parezca imperceptible y todo fluya de manera natural. ¿Has escuchado cómo habla Nicole Kidman en sus conferencias de prensa? Esos son los únicos momentos en los que vuelve a ser australiana porque sus papeles en pantalla la obligan a pronunciar de manera convincente como inglesa o norteamericana”.

FÍSICA Y TÉCNICA

Con 250 mil espectadores en 329 funciones, la versión de mexicana de “Chicago” montada el 2001 en el Centro Cultural Telmex deberá ser el referente ineludible para los críticos teatrales de esa ciudad, pero eso no lo sabremos hasta que pase el fenómeno viral. Mientras tanto, Zunino dice que se mantiene en forma por la considerable demanda física que importa su trabajo. Dice también que está escribiendo un guión conjuntamente con un escritor argentino y que le gusta la literatura iberoamericana, pero que se dedica a leer especialmente teatro. También se refiere al incipiente estado del cine peruano.

“A falta de referentes, yo me tuve que inventar cómo hacer musicales. ¿De quién aprendemos en Perú, por ejemplo, a escribir guiones? No hay una escuela. Afuera aprendí que hasta lo abstracto tenía una estructura, que existe una técnica para todo. Por eso el cine peruano está en pañales. Aún así hay ciertas películas como ‘Retablo’, que me parece maravillosa. Pero Álvaro [Delgado Aparicio] se preparó meticulosamente para filmarla. Lo mismo hizo Javier [Fuentes] para ‘Contracorriente’, que también me gustó. Y ya sabemos lo meticuloso, estudioso y chancón que es Salvador [del Solar], todo eso se nota en ‘Magallanes’, que me fascinó."

¿Por qué en esa lista no incluyes a “¡Asu mare!”? “Yo no la critico, la celebro. Perdóname, pero en el cine peruano hay un antes y un después de ‘¡Asu mare!’. Una pelicula peruana con 100 mil espectadores era el hit de la década, pero esta llevó 4 millones. Cumple su cometido”. ¿Aunque parezca escrita más por un publicista que por un guionista? Se instala un silencio largo antes de que el también cantante y bailarín vuelva a asomarse al auricular. “Yo me quedo con la primera parte. Después se convierte en una fórmula que tratan de repetir. Igual siento que nuestro cine está avanzando un montón, pero todo iría mejor si nos enseñan la técnica”.

