Lo primero que se tiene que decir de “Audiencia” -montada ayer en el Festival Temporada Alta- es que al público le encantó. Las risas y los aplausos de los asistentes al teatro de la Alianza Francesa de Miraflores, fueron clara muestra de que la puesta en escena dirigida por Vanessa Vizcarra y protagonizada por Alonso Cano y Gabriel González, fue un éxito.

Entre otras, hay tres razones que explican este buen resultado. La primera, los recursos del texto. Estrenado en 1976 y ambientado en un régimen opresor, el político y dramaturgo Václav Havel crea un ‘loop’ absurdo: el maestro cervecero trata de convencer a su subordinado, un dramaturgo problemático para el gobierno que ha sido obligado a trabajar en una fábrica, de inculparse. Se trata, como ya se ha escrito, de una denuncia del mismo Havel -para muchos inspiración del personaje del intelectual- hacia el régimen checoslovaco de finales de los 60. Frases que se repiten, ritmo, caos y cerveza. Mucha cerveza.

Lo segundo a tener en consideración es la química entre Alonso Cano y Gabriel González, quienes interpretan al Cervecero y a Ferdinand Vanek. Estuvieron conectados en todo momento y ni la señora de la primera fila que sacó el celular en medio de la función para tomarles fotos, los sacó del personaje. La capacidad de Cano para hablar sin detenerse y maniobrar diversas intensidades, se equilibró con la tranquilidad que exigía el personaje monosilábico que dio vida González. Tensión y calma.

El humor de la propuesta de Vizcarra es la tercera razón, aunque también es una característica que invita a revisar qué es aquello que nos da gracia. Se trata de un humor, digamos, de la vieja escuela, ese en el que el actor tiene que exagerar sus acciones para destacar el chascarrillo. Por ejemplo, cuando el Cervecero (Cano) sale del baño, se detiene y se sube el cierre del pantalón con lentitud. El alcohol no sustenta esa decisión: cuando el personaje lo hace por primera vez, no ha tomado lo suficiente, y, a pesar de que seguirá tomando, no hay mayor evolución en la acción. Sin embargo, causa risas.

También habría que poner la lupa sobre la construcción del personaje que interpreta Gabriel González. Se entiende la rectitud y los usos del lenguaje de Ferdinand Vanek, pero termina siendo evidente, cliché. La interpretación es muy formal y no queda claro si es que hay una intención entre líneas.

Algunas decisiones de dirección tampoco quedan claras. La obra promete 50 minutos, pero solo ofrece 45: es un detalle, sí, pero da cuenta sobre la cohesión de la puesta en escena. Esto se nota hacia el final: la obra de Havel es casi un ejercicio de dramaturgia (A quiere convencer a B, y B, eventualmente, cambiará), pero en esta versión, la anagnórisis con es convincente.

Hay también redundancias innecesarias, como el sonido que se reproduce cuando el Cervecero entra al baño. ¿Es necesario que el público lo escuche jalar la cadena? ¿Acaso no lo vamos a ver, en pocos segundos, subirse la bragueta? Y ni hablar de la calidad del audio. Lo mismo pasa con el vestuario: Vanek usa una chalina roja, una forma de diferenciarlo de su interlocutor (ambos van vestidos con un mameluco azul) y subrayar que es un intelectual.

“Audiencia” -que ya se había visto de la mano de Vizcarra en el 2021- habla, finalmente, del encuentro entre dos personas con orígenes y objetivos distintos: un obrero y un intelectual. Son las circunstancias las que impiden que se puedan comunicar y que les cueste tanto llegar a un acuerdo. La propuesta cumple con ser una comedia absurda, pero el afán trágico y el objetivo político con el que fue escrita se pierde y, con ello, la oportunidad de que el mensaje invite a reflexionar sobre lo más evidente, sobre la actualidad nacional.

“Audiencia”

Autor: Václav Havel

Dirección: Vanessa Vizcarra

Elenco: Gabriel González y Alonso Cano

Duración: 45 minutos

Última función: hoy, miércoles 16 de febrero, 8 p.m.

Lugar: Alianza Francesa de Miraflores

Entradas: Joinnus.com

