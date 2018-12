Bolivia ahora apunta en potenciar salida al Océano Atlántico

La Paz. El Gobierno de Bolivia y los empresarios privados del país se comprometieron a realizar importantes inversiones para el desarrollo de un puerto sobre el río Paraguay para potenciar su comercio exterior por el océano Atlántico y dejar de depender de los puertos chilenos.

Esta alianza se plasmó en un documento firmado entre las autoridades bolivianas y representantes del empresariado nacional y de la región oriental de Santa Cruz, la más próspera del país, en un acto en Puerto Busch al que asistió el presidente Evo Morales.

Se trata de "una alianza estratégica entre el Estado y los privados" que será "otra forma de trabajar conjuntamente para bien de todos los bolivianos", destacó Morales en su discurso.

Este proyecto, ansiado sobre todo en el oriente boliviano, está motivado también ante "algunas restricciones de Chile en temas de exportación e importación" para la carga de Bolivia, que actualmente se mueve sobre todo por los puertos del norte chileno.

"Y por qué no nosotros abrir nuestros puertos para exportar e importar con soberanía, con dignidad y no estar sometidos a políticas de algunos países vecinos. Y no estamos lejos de eso", resaltó el gobernante boliviano.

La alianza establece, entre otros aspectos, la creación de un Consejo Estratégico para el Desarrollo Integral de la hidrovía Paraguay-Paraná, así como una serie de responsabilidades tanto del Gobierno como de los privados para alcanzar esa meta.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, sostuvo por su parte que el acuerdo "tiene un alto valor patriótico, ya que impulsará la concreción de un anhelo" que une a los bolivianos en torno a la centenaria reclamación marítima a Chile.

"Nunca vamos a renunciar a nuestro derecho sobre nuestro litoral hacia el Pacífico, pero ahora hemos decidido abrir nuevos horizontes que nos permitan una vinculación efectiva con el Atlántico a través de canales de acceso soberano como es Puerto Busch", manifestó.

Según el empresario, la realización de este proyecto "nos va a hacer cada vez menos dependientes de la opresiva política chilena que durante décadas ha sometido a nuestro comercio exterior a imposiciones y trabas permanentes".

El Gobierno boliviano planteó potenciar esta salida al Atlántico y también el acceso al Pacífico por el puerto peruano de Ilo, donde tiene un uso preferencial, tras la sentencia adversa de la corte de La Haya en su demanda ante Chile de un acceso soberano al mar.

La Corte Internacional de Justicia determinó en octubre pasado que Chile no está obligado legalmente a negociar sobre ese acceso al Pacífico, que Bolivia perdió en una guerra con su vecino en 1879.

Nostas manifestó que el proyecto en Puerto Busch "debe ser el inicio de un plan mucho mayor que incluya la intervención en otros espacios de acceso a los océanos" entre los que mencionó Ilo hacia el Pacífico y las terminales de Gravetal, Aguirre, Jennefer y Puerto Belo hacia el Atlántico.



