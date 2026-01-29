La segunda mitad de 2025 tuvo numerosos inventos peruanos que daban cuenta de la capacidad técnica de los peruanos y el inicio de 2026 trae también buenas noticias en dicho apartado. RumiTech y Animal Tech son dos proyectos que mantienen esta línea y están destinados al cuidado de los animales domésticos.

Ambos proyectos están a cargo de investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y recurren a la ingeniería biomédica para abordar el bienestar animal, campo de trabajo que los especialistas indican que es poco explorado en la región sudamericana.

El primero de estos trabajos, RumiTech, es un sistema de monitoreo a distancia pensado para animales de pastoreo como cabras y ovejas. Su objetivo es atender una necesidad crítica en establos medianos y grandes, donde resulta imposible vigilar de manera continua la salud de cientos de animales. Este dispositivo emplea GPS, sensores de movimiento y un módulo destinado a medir la saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca.

Toda la información es recolectada por una aplicación en la que quedan registrados la actividad del individuo, su ubicación y los parámetros fisiológicos de cada ejemplar.“La tecnología puede anticipar cambios de salud que a simple vista pasan desapercibidos, permitiendo intervenciones más rápidas y efectivas”, señaló la Sandra Pérez, directora de la carrera de Ingeniería Biomédica de la PUCP y quien lidera el equipo a cargo de esta investigación.

Los responsables del invento señalan que RumiTech, fue el punto de partida para AnimalTech, un dispositivo similar en sus conceptos fundamentales, pero pensado para perros y gatos. El aparato funciona como un localizador inteligente independiente de redes celulares o dispositivos externos.

La novedad es que AnimalTech incluye una SIM propia que permite el seguimiento en zonas sin cobertura, elemento de importancia capital para ampliar cualquier margen de búsqueda y no depender de la señal de Internet, que puede ser inestable en ciertos contextos. El dispositivo recoge los niveles de actividad de la mascota con lo que puede estimar el gasto calórico de esta y sugerir rutinas de ejercicio.

Estos datos se recogen en un aplicativo con el que también se puede gestionar el calendario veterinario de cada mascota, lo que brinda a sus dueños más herramientas para cuidar de sus queridos gatos y perros.

Los dos proyectos todavía son prototipos, pero buscan seguir una línea de innovación de origen peruano que impacte de forma positiva a la sociedad. Los responsables RumiTech y AnimalTech afirman estar convencidos de que sus conocimientos biomédicos son perfectamente compatibles con ese objetivo al velar por los animales, quienes no tienen voz, pero con quienes nos unen poderosos vínculos afectivos.