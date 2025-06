“¿Cuál es tu problema?”, ha sido la respuesta nerviosa y a la defensiva de la congresista María Acuña consultada por su tesis del doctorado en Gestión Pública que “dice” haber desarrollado. Las comillas van porque ni la Universidad César Vallejo ni ella misma han demostrado la existencia de tal documento.

Entonces los problemas son varios y las preguntas también. Así que como corresponde, en las siguientes líneas desarrollaré una tesis de la” tesis que el huaico se llevó” en el 2017 (este debe ser de los argumentos más surreales usados por los Acuña en los últimos tiempos). A esta hora, incluso, desmentido por el COER ya que no tienen registro de daños por el niño costero en la Universidad César Vallejo en ese año.

Empecemos con el planteamiento del problema : ¿por qué arrogarse un título, improbable de momento, si el cargo que ostenta no lo exige? Y aquí paso a recordar que lamento que para ser congresista no se necesite mucho, basta con ser peruano de nacimiento, tener al menos 25 años y gozar del derecho de sufragio. Cómo ven no existe la meritocracia parlamentaria. Más parece la desesperación de una búsqueda excesiva de logros académicos como si eso fuera garantía de su producción legislativa. Y en el caso de la señora, no lo es.

Siguiendo con el desarrollo de mi tesis, elucubraré algunas hipótesis . La primera sin duda sería ¿la señora Acuña usó la universidad de su hermano para doctorarse sin ser alumna real? O acaso ¿la digitalización no llegó a esa universidad aún ni a su vida? Me sobrepasa y me disculpo por usar el sarcasmo para algo que solo debe responder a la indignación de mellar una vez más la dignidad de quienes han elegido esa casa de estudios para formarse.

Una comunidad universitaria que se merece respeto y las explicaciones necesarias frente a tamaña vergüenza y no voceros como el abogado Elio Riera, que se atrevió a desconocer la ley de Transparencia a través de la cual el dominical pedía tener acceso a dicha tesis.

Por estos días, los Acuña seguirán siendo arrastrados por su propio huaico, ese que han decidido crear hace años y que se está llevando de encuentro la oportunidad de ofrecer una educación de calidad y honesta al servicio de miles de peruanos.

Ya no les pido sacar sus propias conclusiones, pero sí me permito hacer una recomendación: que no haya olvido como cancha.