1926: La peste bubónica, un descuido clamoroso
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
Publicamos ayer una queja de los vecinos de la calle de la Confianza referente a unos depósitos de basura que desde hace 15 días permanecían en la vía pública. Como el asunto era serio, hicimos hoy una visita a la citada calle, comprobando, no solamente que la queja no había sido atendida, sino que el asunto revestía una extraordinaria gravedad. Pues es este lugar un foco perenne de infección, que pone en peligro la salud del vecindario. Por eso es de desear que a la brevedad posible se hiciera desinfección enérgica y prolija en ese lugar.