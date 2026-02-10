Inicio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

1926: La peste bubónica, un descuido clamoroso

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    Escuchar
    ×
    estrella

    Accede a esta función exclusiva

    Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Publicamos ayer una queja de los vecinos de la calle de la Confianza referente a unos depósitos de basura que desde hace 15 días permanecían en la vía pública. Como el asunto era serio, hicimos hoy una visita a la citada calle, comprobando, no solamente que la queja no había sido atendida, sino que el asunto revestía una extraordinaria gravedad. Pues es este lugar un foco perenne de infección, que pone en peligro la salud del vecindario. Por eso es de desear que a la brevedad posible se hiciera desinfección enérgica y prolija en ese lugar.

    ¿Una sociedad laxa con la ilegalidad en minería?
    Columnistas

    ¿Una sociedad laxa con la ilegalidad en minería?

    1926: La peste bubónica, un descuido clamoroso
    Columnistas

    1926: La peste bubónica, un descuido clamoroso

    Lo que perdió la ciencia sin mujeres
    Columnistas

    Lo que perdió la ciencia sin mujeres

    Mentiras verdaderas
    Columnistas

    Mentiras verdaderas