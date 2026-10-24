El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Cortoplacismo miope

“Nadie está discutiendo sobre el país que quisiéramos tener en 20 o 30 años, sino que tenemos una suerte de miopía que solo nos permite mirar hacia adelante con un alcance de tres a seis meses como máximo”.

    Augusto Townsend Klinge
    Por

    Fundador de Comité y cofundador de Recambio

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Para un observador externo, la política peruana puede parecer caótica e impredecible". Ilustración: El Comercio.
    "Para un observador externo, la política peruana puede parecer caótica e impredecible". Ilustración: El Comercio.

    Una de las cosas más importantes que necesitamos entender sobre la política es que es un juego repetitivo. No digo juego con ánimo de infantilizar el fenómeno –aunque, en nuestro caso, con frecuencia exhibe mucha inmadurez–, sino para analizarlo desde lo que los matemáticos y economistas conocen como la teoría de juegos, que busca predecir cómo se comportan las personas en sus interacciones, asumiendo que operan con algún grado de racionalidad.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
      ¿En qué te puedo ayudar hoy?