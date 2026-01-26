Cuando pactar es ganar

El diálogo ininterrumpido por 22 años entre trabajadores organizados sindicalmente y empresarios de la construcción es una experiencia inédita y de gran importancia en un país como el Perú, fraccionado política y culturalmente, con una desconfianza interpersonal de las más altas de América Latina y una institucionalidad muy precaria.

En “Diálogo con resultados”, reciente publicación de las organizaciones comprometidas en esta experiencia, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), los dirigentes de ambas entidades subrayan sus logros. Luis Villanueva, secretario general de la FTCCP, pone énfasis en cómo el diálogo ha tenido “la capacidad de convertir los consensos en avances concretos” y en el fortalecimiento de “una relación basada en la confianza mutua y el respeto recíproco”. Alejandro Garland, presidente del Consejo Directivo de Capeco, valora el hecho de que este diálogo se basa “en el respeto mutuo”, así como en “el reconocimiento de los intereses legítimos de la otra parte” y en la capacidad de hallar aquello que une.

Los resultados son sólidos: no hubo huelgas en los últimos veinte años, la negociación colectiva la sostienen por rama de actividad y unen fuerzas para luchar contra la violencia mafiosa en el sector. La competitividad y la productividad del sector han crecido, y en dos décadas el aumento de los salarios de los trabajadores ha sido del 45% por encima de la inflación acumulada.

Capeco y la FTCCP han propuesto, juntas, iniciativas contra la informalidad en el sector construcción. Incrementar la innovación, la investigación y el desarrollo de competencias es otro ámbito en el que están empeñadas. Además, han formulado políticas de planificación urbana y, ahora último, un “Pacto por la construcción de un Perú mejor” que presentarán a los candidatos presidenciales.

Importantes resultados del diálogo son, efectivamente, los mencionados y otros similares. Pero hay un logro crucial que no se debe pasar por alto: el reconocimiento mutuo como ciudadanos con igualdad de derechos, con diferentes intereses pero que saben del enorme beneficio de entenderse y unir voluntades. En un país descreído, el ejemplo tendría que replicarse en otros sectores productivos y, cómo no, políticos.

Transcurrida una cuarta parte del siglo XXI, sería tiempo ya de avanzar en la superación del temor y la desconfianza ante los “diferentes”. En medio de la crisis, la Federación de Construcción Civil y Capeco nos enseñan un camino.