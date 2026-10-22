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El río ya suena

“La presidenta Fujimori pudo optar por otros recursos que no requirieran largas y ríspidas negociaciones”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Con la aprobación de facultades, termina lo que puede considerarse como el periodo de instalación del Ejecutivo. Sin embargo, estos casi tres meses podrían tentar a proyectar un desenlace para el resto del mandato. Profetizar sería pecar de audacia, considerando que apenas ha transcurrido algo menos del 5 % del tiempo total del mandato.

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