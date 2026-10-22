El río ya suena

Con la aprobación de facultades, termina lo que puede considerarse como el periodo de instalación del Ejecutivo. Sin embargo, estos casi tres meses podrían tentar a proyectar un desenlace para el resto del mandato. Profetizar sería pecar de audacia, considerando que apenas ha transcurrido algo menos del 5 % del tiempo total del mandato.

Por lo pronto, vale la pena detenerse en lo que fue la gestión del pedido de facultades. En el papel, el oficialismo partía con la ventaja que genera la experiencia. Solo considerando la Cámara de Diputados, puede verse que Fuerza Popular y Renovación Popular (56.1 % y 40 % de sus integrantes, respectivamente) aventajaban ostensiblemente a las demás bancadas, que solo en el caso de Obras (14.3 %) superaban los dos dígitos (Marín Hidalgo, El Comercio, 10/08/2026). No obstante, el hecho no impidió que Fuerza Popular se enredara en el proceso, que progresó gracias a las gestiones de su aliado.

Por lo demás, el pedido mismo de facultades cobijaba un riesgo que terminó condenando al oficialismo, incluso hasta la víspera de la aprobación: depender de la voluntad ajena. La presidenta Fujimori pudo optar por otros recursos que no requirieran largas y ríspidas negociaciones, como los decretos de urgencia u otro instrumento legal que obviara la aprobación parlamentaria. Esta opción seguramente generará un desgaste político del que costará recuperarse.

Además, un esfuerzo como este movilizó la mayor parte del capital político del Ejecutivo y solo para terminar obteniendo objetivos parciales. Más importante aún, distrajo al bisoño régimen de lo que fuera su principal promesa: la instauración (o recuperación) del orden.

Tiene completo sentido, entonces, que la aprobación del régimen mostrara ese desgaste en la opinión pública: 57 % en agosto, 42 % en septiembre y 40 % en octubre, según Ipsos. Hace falta esperar las mediciones de noviembre y diciembre para constatar si la tendencia a la baja se atenúa o se detiene, o si, por el contrario, se intensifica.

Como sea, las urgencias de la propia gestión —que finalmente ocupan a la presidenta y a sus colaboradores— exigirán resultados tangibles, como bien lo anuncian las lluvias del último martes en las zonas que serán fuertemente golpeadas por un FEN que alcanzaría “una intensidad sin precedentes”, como ha advertido sin ambages Naciones Unidas.

Han pasado, pues, casi tres meses de una gestión de sesenta para la que fue elegida la presidenta Fujimori. Se trata, por tanto, de una ínfima fracción que no debería proyectar conclusiones optimistas o pesimistas.

Aunque el plazo invita (¿obliga?), por parte del oficialismo y de la oposición, a una evaluación serena del rumbo que como país deberíamos tomar. Esperemos que esa evaluación encuentre pronto coincidencias que trasciendan los intereses subalternos, antes de que el aluvión de la emergencia los sorprenda