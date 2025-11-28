Estrangular las finanzas del crimen

La ola de secuestros y extorsiones no se ha detenido. Criminales como Erick Moreno Hernández, alías, el “Monstruo”; y, Adam Smith Lucano, alías el “Jorobado”, lideran dos de las organizaciones criminales más importantes del país.

Ambos criminales han amasado millones. El Jorobado tiene una fortuna de S/. 25 millones de soles; mientras que, el Monstruo, S/. 10 millones. Los criminales tienen por objetivo el dinero. Su labor no es ideológica, ni altruista; es dinero puro y duro.

La Convención de Palermo, contra el crimen transnacional organizado, comprende este fenómeno como una empresa criminal. Esta empresa criminal se mueve en una o más economías ilegales y genera grandes utilidades. Si el crimen organizado es conceptualizado como una empresa criminal; entonces, el ataque a sus finanzas es indispensable, estratégico y urgente.

Meses antes de capturar al Monstruo, se desarrollaron operativos contra quienes formaban parte de su ruta financiera. Se golpearon sus finanzas. Al ser interpelado por la prensa paraguaya sobre porque no siguió fugando, visiblemente abatido, dijo: “ustedes son personas inteligentes y ven la manera como vivo: no tengo ni un ropero”. Evidentemente, los operativos contra sus finanzas y la red que le enviaba dinero, le pasaron la factura.

El atentado contra, Agua Marina, que le costó la vacancia de Dina Boluarte, fue dirigido, desde prisión, por el Jorobado. El modus operandi de este delincuente incluía, además del cupo extorsivo, la presión porque contraten a sus 11 empresas, de diversos rubros. Una de ellas, A & S Producciones, seguramente en honor a su nombre, Adam Smith. Tal cual el padre de la economía. El modus operandi de esta organización incluye, además de promover crímenes violentos, la venta de servicios a municipios, empresas, organizadores de eventos, entre otros. En este caso, el mercado criminal no se regula por la mano invisible de la oferta y la demanda; si no por la mano visible de una organización criminal.

El flujo de dinero es parte central en la actividad criminal. La disposición de estos recursos le da capacidad de a) corromper funcionarios, b) contratar sicarios, vagos y demás operadores, c) adquirir armas, municiones y explosivos, además de diverso equipamiento, d) constituir brazos legales, contables y otros que les permitan lavar su dinero; entre otros.

En el sentido contrario, estrangular las finanzas del crimen es también estrangular su capacidad de corrupción, de convocatoria criminal, su logística delictiva, su capacidad de defensa y lavado de activos, entre otros. Golpear la caja de una organización criminal es atacar su misma estructura. Esto es más efectivo que las capturas sicario por sicario, los militares en las calles o el (imposible) control de dos personas en una moto. Tengamos presente que, Al Capone, cayó por evasión de impuestos.

Existen buenas prácticas internacionales al respecto. Italia, país con amplia experiencia en la lucha contra el crimen, tiene una Policía (Guardia) de Finanzas que depende de su Ministerio de Economía. En los Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene una unidad de investigación criminal que, como la italiana, investiga penalmente la economía del crimen.

Estrangular las finanzas del crimen requiere identificar las empresas fachadas del crimen, bloquear los flujos ilícitos, establecer la trazabilidad del flujo de su dinero, decomisar sus activos, darle un enfoque más financiero y de tecnología avanzada a la lucha contra estas organizaciones delictivas. Se requiere un perfil de investigador criminal distinto. En tiempos de Inteligencia Artificial, Aplicativos y Bancas Digitales la investigación criminal debe estar al mismo ritmo…y un paso adelante.