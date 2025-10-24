Incentivando la informalidad

En marzo del presente año se publicó la Ley 32267, la misma que amplió el plazo de titulación de terrenos ocupados por posesiones informales hasta el 31 de diciembre de 2021. Es decir, que ahora todos los asentamientos humanos que hayan estado en posesión de un área determinada con anterioridad a dicha fecha podrán acogerse al proceso de titulación que COFOPRI ejecuta.

COFOPRI fue creado en el año 1996 con una vocación temporal y con la función de titular las posesiones informales; dicha función permitiría que los propietarios pudieran acceder a créditos y, a su vez, invertir de manera más segura en sus propias viviendas. En el año 2006 se estableció que COFOPRI podría intervenir las áreas ocupadas por posesiones informales hasta el 31 de diciembre del año 2004 (Ley 28687); este plazo fue ampliado hasta el 2015 en el año 2020 (Ley 31056) y ahora hasta el 2021 mediante la Ley 32267.

Como mencionamos líneas arriba, COFOPRI se encarga de otorgar títulos de propiedad sobre las posesiones informales a través de un procedimiento donde el usuario deberá acreditar posesión directa, pacífica, pública y continua sobre el lote por un año; sin embargo, la entrega de un título no implica que se cumpla con las condiciones básicas para una vivienda adecuada ni mucho menos que se cuente con servicios como agua, luz, accesos, pistas, veredas, entre otros. Incluso se han visto casos como el de Chosica, donde se entregaron títulos en zonas de riesgo no mitigable.

El proceso de urbanización debería empezar con la planificación y culminar con la ocupación y el mantenimiento del bien; sin embargo, lo que ha venido sucediendo en nuestro país es que dicho proceso empieza con la ocupación o la toma en posesión del predio y culmina con la titulación y la progresiva autoconstrucción e instalación de servicios. Este fenómeno se puede apreciar con mayor detalle en la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo.

Consideramos que la función de COFOPRI con respecto a la titulación ya se cumplió y, por lo tanto, continuar ampliando el plazo de formalización de posesiones informales solo fomenta mayor informalidad y un crecimiento desordenado del suelo urbano, fenómeno que va de la mano con la falta de condiciones de habitabilidad que la gente necesita.

Otro punto para tener en cuenta es que el tráfico de terrenos es un problema que ha venido proliferando a través de los años; en Lima hay muchos distritos donde operan mafias que se dedican a tal actividad delictiva. Consideramos que continuar ampliando el plazo de formalización es un incentivo para que los traficantes de terrenos continúen invadiendo predios y estafando a gente que tiene la necesidad de acceder a una vivienda digna.

Finalmente, creemos que ya no se debería seguir ampliando el plazo para acogerse al procedimiento de formalización de COFOPRI, y en lugar de eso se tendría que promover o mejorar los programas de acceso a vivienda a fin de desincentivar el incremento de las posesiones informales y la proliferación de actividades ilícitas como el tráfico de terrenos.