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¿Qué hemos aprendido? (3)

“Definir una identidad es clave no solo para enfrentar la campaña de la segunda vuelta, sino sobre todo para poder gobernar”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Termino con algunas conclusiones iniciales de lo que hemos aprendido de los resultados, aún no completos, de las elecciones del pasado 12 de abril.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.