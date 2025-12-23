1925: Huelga de motoristas y conductores

Ha terminado la huelga de motoristas. Ponemos a continuación la fórmula aprobada anoche, que pone suspensión a la huelga de los operarios motoristas y conductores: “La Federación de Motoristas, Conductores y Anexos acuerda suspender el estado de huelga vistas las cláusulas convenidas con la gerencia que dicen: reanudadas las labores, después de tres horas, será resuelta la situación del motorista Alvarado. En el caso de ser separado de su puesto el compañero Alvarado, la Federación de Motoristas, Conductores y Anexos volverá a declararse en huelga”.