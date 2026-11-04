1926: Ladrones de aves

Anoche, la pareja de la Guardia Civil que hacía su ronda por la jurisdicción rural del Barranco encontró otra pareja, pero no de custodios del orden, sino de auténticos rateros. Los guardias les hicieron el alto, pero los individuos, que llevaban grandes paquetes, no se dieron por aludidos y continuaron su marcha a pasos agigantados. Nuevamente se les dio la voz de alto, pero, lejos de detenerse, empezaron a correr. Entonces los guardias hicieron uso de sus armas de fuego y dispararon. Ante esta actitud, los rateros dejaron abandonados los paquetes y se refugiaron en los matorrales. No fue posible darles caza. En cambio, se hallaron dos paquetes, que contenían varios patos, un pavo y otras aves de corral. Se hizo la investigación correspondiente y se supo que las aves habían sido robadas de la casa del señor A. Lasso, habiéndose hecho la devolución correspondiente.

Anoche, la pareja de la Guardia Civil que hacía su ronda por la jurisdicción rural del Barranco encontró otra pareja, pero no de custodios del orden, sino de auténticos rateros. Los guardias les hicieron el alto, pero los individuos, que llevaban grandes paquetes, no se dieron por aludidos y continuaron su marcha a pasos agigantados. Nuevamente se les dio la voz de alto, pero, lejos de detenerse, empezaron a correr. Entonces los guardias hicieron uso de sus armas de fuego y dispararon. Ante esta actitud, los rateros dejaron abandonados los paquetes y se refugiaron en los matorrales. No fue posible darles caza. En cambio, se hallaron dos paquetes, que contenían varios patos, un pavo y otras aves de corral. Se hizo la investigación correspondiente y se supo que las aves habían sido robadas de la casa del señor A. Lasso, habiéndose hecho la devolución correspondiente.