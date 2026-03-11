El Comercio
·
opinion
·
efemerides

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

1926: Plebiscito de Tacna y Arica

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    A pesar de las crecientes dificultades en la posición de la controversia de Tacna y Arica, el Gobierno de Estados Unidos, aparentemente, se aferra a la esperanza de que la cuestión pueda arreglarse por medio de un plebiscito. El Ministerio de Estado ha dicho que Estados Unidos está aún trabajando por la realización del plebiscito y que Perú y Chile, según parece, lo desean. Lo anterior aun cuando las noticias procedentes de Sudamérica indican un aumento del pesimismo y los representantes de Estados Unidos en Arica han expresado que la situación es cada vez más difícil.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.