1926: Plebiscito de Tacna y Arica

A pesar de las crecientes dificultades en la posición de la controversia de Tacna y Arica, el Gobierno de Estados Unidos, aparentemente, se aferra a la esperanza de que la cuestión pueda arreglarse por medio de un plebiscito. El Ministerio de Estado ha dicho que Estados Unidos está aún trabajando por la realización del plebiscito y que Perú y Chile, según parece, lo desean. Lo anterior aun cuando las noticias procedentes de Sudamérica indican un aumento del pesimismo y los representantes de Estados Unidos en Arica han expresado que la situación es cada vez más difícil.

A pesar de las crecientes dificultades en la posición de la controversia de Tacna y Arica, el Gobierno de Estados Unidos, aparentemente, se aferra a la esperanza de que la cuestión pueda arreglarse por medio de un plebiscito. El Ministerio de Estado ha dicho que Estados Unidos está aún trabajando por la realización del plebiscito y que Perú y Chile, según parece, lo desean. Lo anterior aun cuando las noticias procedentes de Sudamérica indican un aumento del pesimismo y los representantes de Estados Unidos en Arica han expresado que la situación es cada vez más difícil.