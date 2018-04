La lista de Vizcarra, por Andrés Calderón

Ojalá que, cuando se aproxime el 4 de junio y Ricardo Gareca tenga que anunciar a los 23 seleccionados peruanos para el Mundial de fútbol, no me lleguen vía WhatsApp tantas listas de nombres como las que he recibido durante el último fin de semana.

Tantos fueron los inventarios de integrantes del futuro Gabinete Ministerial que uno podía compararlos para identificar ‘yalas’ y ‘nolas’.

Junto con los elencos de los supuestos convocados por Martín Vizcarra y César Villanueva para integrar su primer consejo de ministros, llegaban las objeciones de siempre: “uyyy, ese es fujimorista”, “nooo, pero si él es recontracaviar”. Como si la supuesta camiseta política fuera un mal de origen y como si la falta de acuerdos políticos, precisamente, no hubiera sido una de las falencias de la administración ppkausa.

En fin, no es el propósito de esta columna ahondar en las especulaciones, ni proponer algún tipo de perfil “ministeriable” (“más político”, “más técnico”, “con pasado partidario”, “independiente”). Sean cuales sean los 19 finalmente escogidos por Vizcarra, tan importante como elegirlos bien es que el presidente sepa conducir correctamente a su equipo y, para ello, haría bien en revisar algunos de los errores cometidos por su predecesor y que él mismo debe haberlos padecido cuando fue titular de Transportes y Comunicaciones.

Más que mandamientos para sus ministros, quizá alguien debió prepararle unos cuantos a Pedro Pablo Kuczynski, y el primero de ellos rezaría algo así como: “Confía en tus ministros”. Si el presidente duda de la capacidad y buen juicio de un ministro para tomar decisiones difíciles, probablemente nunca debió nombrarlo. El Estado es demasiado grande para ser monitoreado por una sola persona, y la delegación es imprescindible.

Fue una buena señal, por ejemplo, la respuesta que dio Vizcarra acerca de la vetada participación del dictador venezolano, Nicolás Maduro, en la venidera Cumbre de las Américas. “Es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que está tomando las decisiones al respecto y nosotros respaldaremos”, afirmó escueta pero contundentemente. Dejó en manos de los diplomáticos un tema espinoso en el que podría terminar innecesariamente enredado, pero sin quitarle el cuerpo al asunto, sino avalando la determinación que tome su equipo en cancillería.

Si un presidente tiene la tranquilidad para apoyarse en sus ministros, entonces, también debería tener el aplomo para protegerlos. Para ser la contención política que PPK no fue con los suyos, a quienes reiteradamente contradecía, o dejaba en fuera de juego con declaraciones destempladas y anuncios sobre decisiones de gobierno de las que recién se enteraba su equipo por la prensa.

Como lo dijimos hace casi siete meses en esta columna, PPK nunca entendió que su camiseta no llevaba el número 10 en el dorsal, sino el 6. Que debía defender y liderar a su equipo con un manejo político que no excluía a la labor técnica, sino que la complementaba y resguardaba.

En tiempos en que la “tecnocracia” es casi sinónimo de burla (gracias, PPK), las propias entidades estatales buscan agujerear más el servicio civil (gracias, Congreso), y en que solo un temerario se enlistaría en un Estado en el que recibirá un mal sueldo (gracias, Alan) y denuncias sin fundamento (gracias, ex contralor Alarcón), se necesita recuperar la confianza en la función pública, empezando por ministros capaces y honestos.

Gareca confió y protegió a sus jugadores y estos, felizmente, le retribuyeron. Y por eso, nadie (razonable) le discutirá su lista final de convocados. Pensá.