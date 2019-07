Minem pide instalar mesa de diálogo para proyecto minero Tía María

El Ministro de Energía y Minas ( Minem ), Francisco Ísmodes , aseguró que el proyecto de cobre Tía María no iniciará sus actividades sin antes otorgar las garantías para una convivencia con la población. Asimismo, invocó a las autoridades y moradores del valle de Tambo a establecer una mesa de diálogo para tratar su ejecución.



Este anuncio se da a pocas horas del inicio de un paro indefinido convocado por la población del distrito de Cocachacra y del Valle de Tambo, en señal de protesta por el otorgamiento a la empresa Southern Perú del permiso de construcción de la mina, que estará ubicada en la provincia de Islay, Arequipa.



Ísmodes, quien brindó una conferencia de prensa en esta región, pidió que también que se "despolitice" el proyecto y las controversias sean resueltas mediante soluciones técnicas.



"Decirle no a Tía María es decir no a la posibilidad de reducir la pobreza, no a la posibilidad de tener empleo, una mejor educación y mejor empleo", dijo.



El ministro puntualizó que la licencia de construcción, otorgada el lunes, correspondía a un trámite administrativo y se tenía que cumplir la norma.



“Si la empresa Southern no cumple con sus obligaciones y no cumple con sus compromiso será paralizada en su momento”, indicó el ministro.

