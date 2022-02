El estilista Marcos Aranzábal Tello (60) confesó -durante una audiencia judicial- que acuchilló, mató y descuartizó a su primo Emiliano Aranzábal Vargas (72), cuyos restos arrojó por distintas calles de Cusco. El homicidio ocurrió, según dijo, tras una discusión por una supuesta deuda de 600 soles.

Durante la audiencia en la que se le dictó 9 meses de prisión preventiva a Marcos Aranzábal, la magistrada del Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Vacaciones de Cusco, Zulay Sánchez, mencionó que el detenido en todo momento trató de ocultar su crimen y entorpecer las investigaciones.

Según Marcos Aranzábal, el día del crimen estuvo tomando unas cervezas con la víctima y, en cierto punto de la reunión, ambos habrían sostenido una discusión por una deuda de 600 soles.

“Cuando estábamos borrachos hubo una discusión, en ese momento me he comportado como un animal. Soy humano, no somos perfectos, de esa manera, he estado borracho y no me he dado cuenta de lo que hice. Me arrepiento, que me perdone la familia de mi primo”, dijo el sujeto ante la jueza.

Involucrado pidió perdón durante la audiencia de prisión preventiva en su contra.





De acuerdo con la versión del Ministerio Público, Marcos Aranzábal atacó con furia a su primo y lo mató a cuchilladas, luego lo cercenó hasta en ocho partes. Los restos fueron arrojados en distintos puntos de Cusco, como el basural de Sipaspucyo, quebrada Cusillochayoc y río en Aranway.

DATO

- Marcos Aranzábal Tello (60), antes de cometer el crimen, era buscado por la justicia por el delito de receptación a través de una orden de requisitoria emitida por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Cusco.

