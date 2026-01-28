Escuchar
(2 min)
Familiarizarse con herramientas de digitales para ventas o gestión financiera permite administrar mejor el negocio y acceder a nuevos mercados.

Familiarizarse con herramientas de digitales para ventas o gestión financiera permite administrar mejor el negocio y acceder a nuevos mercados.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Familiarizarse con herramientas de digitales para ventas o gestión financiera permite administrar mejor el negocio y acceder a nuevos mercados.
Familiarizarse con herramientas de digitales para ventas o gestión financiera permite administrar mejor el negocio y acceder a nuevos mercados.
Por Redacción EC

En América Latina, los emprendimientos liderados por adultos de 50 años a más, la llamada Economía Plateada, representan una porción significativa del tejido empresarial emergente. Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), alrededor del 25% de los nuevos negocios en la región provienen de personas de ese rango etario. Además, un informe reciente para el Perú estima que, en el ámbito urbano, hay unos 6,5 millones de personas de 50 años a más, de las cuales cerca de 4,9 millones tienen entre 50 y 70 años. De este último grupo, un 14% ya tiene un negocio propio.

Lluvias en Perú EN VIVO: últimas noticias de las emergencias climáticas que ocurren en regiones del país
Perú

Lluvias en Perú EN VIVO: últimas noticias de las emergencias climáticas que ocurren en regiones del país

Emprender después de los 50: cómo crear negocios sostenibles en 2026
Perú

Emprender después de los 50: cómo crear negocios sostenibles en 2026

Último temblor en Perú HOY, 28 de enero: Sismos reportados por el IGP, lugar, magnitud y más
Perú

Último temblor en Perú HOY, 28 de enero: Sismos reportados por el IGP, lugar, magnitud y más

Chanchamayo: Huaicos bloquean parcialmente la vía Perené–Pichanaqui tras intensas lluvias
Junin

Chanchamayo: Huaicos bloquean parcialmente la vía Perené–Pichanaqui tras intensas lluvias