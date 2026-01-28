Emprender después de los 50: cómo crear negocios sostenibles en 2026

En América Latina, los emprendimientos liderados por adultos de 50 años a más, la llamada Economía Plateada, representan una porción significativa del tejido empresarial emergente. Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), alrededor del 25% de los nuevos negocios en la región provienen de personas de ese rango etario. Además, un informe reciente para el Perú estima que, en el ámbito urbano, hay unos 6,5 millones de personas de 50 años a más, de las cuales cerca de 4,9 millones tienen entre 50 y 70 años. De este último grupo, un 14% ya tiene un negocio propio.

Pese a su potencial, este segmento enfrenta obstáculos que se mantienen sin resolver, como brechas digitales, procesos de formalización poco claros, escaso acceso a financiamiento y redes limitadas para vincularse con otros actores del ecosistema emprendedor. Estas barreras reducen su capacidad de crecer, aun cuando cuentan con habilidades y trayectoria valiosas.

Para Elizabeth Gómez, jefa de Proyectos del Centro de Emprendimiento de la Universidad del Pacífico y Líder del Proyecto Ecosistema Plateado, el reto no está en la falta de motivación del talento 50+, sino en la ausencia de herramientas y acompañamiento adecuados. “Existe un grupo de personas de 50 años a más, con alta disposición a emprender, pero necesitan formación útil, orientación práctica y espacios donde su experiencia tenga valor real”, señala.

Para aprovechar todo el valor de esta generación la especialista sugiere cinco recomendaciones clave: