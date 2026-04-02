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Cuando la innovación entra en la encuesta electoral

“Por eso, lo rescatable de este proceso electoral es la oportunidad –todavía incipiente– de elevar la conversación. Pasar del discurso a la arquitectura institucional".

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

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    El interés de estudiantes peruanos por programas tecnológicos y de innovación está reconfigurando las decisiones de formación internacional. Foto: Midis.
    El interés de estudiantes peruanos por programas tecnológicos y de innovación está reconfigurando las decisiones de formación internacional. Foto: Midis.

    En el siglo XXI, la innovación y la tecnología tienen, para países como el Perú, un apellido inevitable: reindustrialización. No hablamos de fábricas humeantes, sino de producir conocimiento, agregar valor y competir en serio. Y quizá por eso –no por moda, sino por necesidad– estos temas han entrado, por fin, al debate presidencial.

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