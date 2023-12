La nueva dirigencia de Acción Popular apuntará a sancionar a los congresistas sindicados como ‘Los Niños’. En octubre pasado, la agrupación política anunció la expulsión de los seis legisladores involucrados en la trama, pero esta decisión podría quedar sin efecto debido a que el Tribunal de Disciplina de la gestión de Edmundo del Águila no está inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Así lo explicó a El Comercio Juan José Abad, el nuevo secretario general del partido.

La gestión de Edmundo del Águila expulsó en octubre a Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi, Juan Carlos Mori e Ilich López. Y, con Abad al frente del partido, los seis congresistas podrían correr la misma suerte.

Abad, quien fue congresista entre 1990 y 1992, cuestionó que ese Tribunal de Disciplina no haya seguido un debido proceso para la remoción de los seis legisladores.

En primer lugar porque dicho tribunal no esta inscrito en el ROP del JNE y, a su criterio, fue elegido irregularmente. Por tanto, no sería reconocido por el ente electoral. En segundo lugar porque, en su opinión, no se cumplió con el estatuto, ni el reglamento del partido para sancionar a los congresistas.

“Se le dijo [a Edmundo del Águila] que no podía expulsar de esa manera a ‘Los Niños’ porque no es su prerrogativa como secretario general. Este procedimiento está establecido en el propio estatuto [...] Si no ha estado inscrito antes de generar una resolución y retiro de sus militancias. Eso no va a tener efectos en el procedimiento [...] Es como si un juez, antes de haber sido nombrado por la Junta Nacional de Justicia, sentencie a una persona. Definitivamente esa sentencia no se va a cumplir”, subrayó.

El nuevo secretario general de AP afirmó que, actualmente, “hay un procedimiento en el ROP para inscribir al tribunal” que expulsó a los seis congresistas, pero estimó que la solicitud será denegada. “Sin embargo, nosotros trataremos de encaminar eso, pero por la responsabilidad que tenemos con el Perú y con la militancia debemos respetar el estatuto”, agregó.

Abad consideró que los legisladores señalados como ‘Los Niños’ “de alguna manera tienen que ser sancionados por el partido y para que esa sanción tenga efecto, la Secretaría Nacional de Disciplina debe investigar a los 13 [congresistas que integran o integraron la bancada de AP] investigados por la fiscalía”.

Juan José Abad, secretario general de AP.

“De ellos, la secretaría definirá quiénes tienen responsabilidades para generar una sanción y quiénes no. Si las tienen los 13, todos ellos deben ser expulsados. Si no es así, no tiene sentido dañar sus imágenes”, dijo.

El dirigente accionpopulista señaló que en el próximo plenario de la organización, que se realizará la primera semana de enero, se elegirá a las dos salas del nuevo Tribunal de Disciplina. Posteriormente, el secretario nacional de disciplina realizará una “investigación de oficio conforme establecen las normas”.

“Ello con la finalidad de que no exista ningún cuestionamiento al trabajo para sancionar a estas personas que, según las noticias, habrían cometido graves delitos de moral, que han generado una vergüenza para AP”, acotó.

Abad consideró que implicados en el caso ‘Los Niños’ “hicieron mucho daño a la imagen del partido y que a AP le costará mucho recuperarla”. Asimismo, rechazó la forma en la que apoyaron a la gestión del golpista expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, no quiso adelantar opinión respecto a las posibles expulsiones.

Además, aseveró que la investigación fiscal a los congresistas que estarían implicados en la presunta red de corrupción está demorando mucho.

Abad también se mostró optimista respecto al retorno a la bancada del grupo de Congresista que renunciaron en agosto. Ellos son: María del Carmen Alva, José Arriola, Silvia Monteza, Juan Carlos Mori, Carlos Alva, Ilich López, Karol Paredes y Carlos Alva.

El secretario general de AP anunció que en los próximos días buscará una reunión con los actuales integrantes y los disidentes de su bloque en el Congreso a fin de que lleguen a un consenso. “Creo que se deben juntar todos y que de ahí salga una bancada con un vocero que tenga el menor cuestionamiento”, concluyó.

En octubre, el entonces secretario general de AP Edmundo del Águila Morote anunció la expulsión de seis congresistas señalados como ‘Los Niños’.

“La primera sala del tribunal nacional de disciplina ha resuelto declarar la expulsión por traición al partido de los mencionados congresistas”, señaló entre aplausos de los asistentes.

Entre aplausos de cientos de militantes y dirigentes acciopopulistas, se anuncia la expulsión del partido de los congresistas congresistas, Vergara, Mori, Espinoza, Lopez, Doroteo y Flores. #SiempreAdelante pic.twitter.com/T6lK4Gwb0q — Edmundo del Águila (@eddelaguila) October 14, 2023

Un mes después, esta decisión fue notificada al Congreso. Pese a ello, cuatro de los seis expulsados continúan siendo parte de la bancada de la lampa.

El Ministerio Público investiga desde mayo del 2022 a los congresistas Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi, Ilich López, Elvis Vergara y Juan Carlos Mori. Y, en enero de este año, incluyó en las pesquisas a sus colegas Carlos Alva, Luis Aragón, José Arriola, Edwin Martínez, Silvia Monteza, Hilda Portero y Wilson Soto. Junto a ellos también fueron añadidos congresistas del Bloque Magisterial y Perú Libre.

De acuerdo con la tesis fiscal, el expresidente Pedro Castillo habría captado a estos legisladores “para que, ante cualquier proceso de vacancia, censura o interpelación de ministros, ellos puedan votar en contra”.

A cambio del blindaje al exmandatario, los parlamentarios habrían recibido beneficios ilícitos en diversos ministerios e instituciones del Estado.