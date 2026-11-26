Nacido en 1932 en Lima y fallecido recientemente, Javier Velarde Aspillaga era un estudiante brillante cuando Fernando Belaunde fue elegido jefe del Departamento de Arquitectura de la Escuela de Ingenieros (hoy UNI). El grueso del alumnado estaba con él; con lo que surge el Frente Nacional de Juventudes, que dio origen a Acción Popular (AP). Eduardo Orrego era dirigente estudiantil y vivía en casa de Velarde. Tenían una amistad entrañable. Ambos fueron fundadores del partido.

A falta de un ministerio, Javier presidió la Junta Nacional de Vivienda durante el primer gobierno AP y también participó en el diseño de conjuntos habitacionales construidos en aquella época, como San Felipe, Santa Cruz, Caja de Agua, etc. La prensa lo llamó el “decano de los ministros”. Fue reconocido internacionalmente, según “La Crónica”, con premios relacionados con la catedral de Liverpool (Inglaterra), el Plan Piloto de Vivienda de Interés Social en Tel Aviv (Israel) y el Grupo Habitacional de Vivienda Popular en Caracas (Venezuela).

Después de asumir el cargo de ministro de Vivienda y Construcción, Velarde anunció, en El Comercio el 11/10/1980, que el gobierno constitucional iniciaría “un masivo programa de viviendas de interés social”. De esta forma, inició los programas habitacionales de Los Precursores (Santiago de Surco), Las Torres de Limatambo (San Borja), entre otros. En provincias, impulsó otros proyectos, como Monserrate, en el distrito y provincia de Trujillo; el conjunto habitacional Mercedes Cabello de Carbonera, en Moquegua; o la adjudicación de 1.390 núcleos básicos para viviendas unifamiliares, en Chiclayo. Todas estas viviendas fueron sorteadas públicamente y un 10% fue destinado a los maestros. Así resolvió el problema de vivienda de más de 450.000 familias.

Hizo una intensa labor a través del Banco de Materiales, creado por el gobierno de Belaunde y liquidado durante el gobierno de Ollanta Humala como consecuencia de corruptelas aparecidas en el anterior periodo político. Durante su campaña electoral en 1985, Alan García criticó a Velarde como constructor de obras faraónicas, pero esa crítica se convirtió en un elogio durante el segundo gobierno de García. Velarde renunció el 9/10/1984 para asumir la representación del Perú ante la Unesco.

Fue elegido diputado con la más alta votación en Lima en 1990 y compartimos la representación legislativa de Acción Popular, pero el autogolpe de Fujimori (5/4/1992) operó, para él, como una liberación del tedioso trabajo legislativo y sus largos debates. Era un hombre de acción, no de palabra. Siempre lo recordaré ligado a la construcción de viviendas sociales, al urbanismo planificado, y por su inteligencia, eficiencia, simpatía y su absoluta honestidad.