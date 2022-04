Alianza para el Progreso (APP) exhortó el lunes pasado, mediante sus redes sociales, a 105 militantes de ese partido a que renuncien a los cargos que actualmente ocupan en el Estado, de lo contrario “serán expulsados inmediatamente”. Esto luego de que El Comercio informara que APP es uno de los partidos con más militantes trabajando en el Gobierno.

En el mensaje, publicado en Twitter, el partido que lidera César Acuña aseguró que es opositor al gobierno de Pedro Castillo.

En su edición del lunes, este Diario publicó un informe que revela que la mayor cantidad de personas con militancia partidaria contratadas durante la actual gestión son afiliadas a tres organizaciones con presencia en el Legislativo: Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú (SP) y Acción Popular (AP).

La mayoría de los militantes de APP contratados por el Gobierno trabajan en los ministerios de Salud (75) y del Interior (20).

Mientras que en Somos Perú, ocupan cargos en dichos sectores 59 militantes.

Acción Popular tiene 57 militantes que empezaron a trabajar en esos ministerios en la gestión de Castillo.

Posiciones encontradas

La presidenta del Congreso e integrante de la bancada de Acción Popular, María del Carmen Alva, aseveró ante la prensa que los militantes de su partido pueden trabajar en el actual gobierno, siempre que no asuman como ministros de Estado.

Alva señaló que pertenece a las filas del partido de la lampa desde que nació y que ha trabajado 20 años en la administración pública. “¿Sabes cuantos funcionarios hay? Estamos hablando de que 56 tienen carnet de Acción Popular, que tiene 250 mil afiliados, ¿crees que nos conocemos? No, no nos conocemos todos. La gente tiene que trabajar, chambear; la cosa es que no sea ministro, ahí tiene que retirarse del partido porque no nos han elegido para cogobernar”, agregó.

En la misma línea opinó Carlomagno Chacón, secretario departamental de Lima Metropolitana de AP. En diálogo con este Diario, comentó que la posición tomada por APP le parece “demagógica”.

“Hay que identificar qué militantes son los que han ingresado. Una cosa es un cargo político y otra un cargo de carácter técnico [...] Lo que se debe identificar con ojo clínico son aquellos que ingresan al Estado producto de una negociación bajo la mesa. De identificarse uno de estos casos, eso se debe sindicar y denunciar”, acotó.

Por su parte, Yonhy Lescano, excandidato presidencial de ese partido, declaró: “Sería mejor que renuncien porque podría darse a entender que hay algún tipo de colaboración o vinculación”.

Asimismo, dijo que como miembro del Comité Político no ha “tenido conocimiento de eso” y tampoco “se ha pedido autorización”. Reiteró que sería mejor que los involucrados evalúen sus renuncias, pues “pueden comprometer al partido, que no tiene alianzas con Perú Libre”.

El excongresista aseguró que el Comité Político del partido podría convocar a estos militantes para que brinden sus descargos.