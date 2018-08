César Hinostroza revendió entradas para partidos de Perú en el Mundial

El suspendido juez supremo César Hinostroza revendió al menos seis entradas para los partidos de la selección peruana de fútbol en el mundial de Rusia. Así lo demuestra un conjunto de audios que difundió anoche el programa de televisión “Cuarto Poder”, en los que se escucha al magistrado hablar con su agente de viajes.

En la grabación, que data del 4 de mayo último, el ex presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema le pide a “Giovannita”, su agente de viajes, que “coloque” los tickets que le han sobrado a él y sus amigos. Le explica que tiene entradas “en palco” para los encuentros de la blanquirroja contra Dinamarca, Francia y Australia.

Un mes y medio antes, Hinostroza no tenía entradas. Incluso, se comunicó con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, para pedirle ayuda para obtener su Fan ID y tickets. ¿Cómo así el juez pasó de no tener entradas a contar con un sobre stock que quería vender?

En otro audio, del 5 de mayo, el juez supremo conversó con una mujer de nombre “Evelyn”, a quien le da indicaciones para que le venda dos entradas para el partido de Perú contra Francia a una persona de apellido “Betancourt” a US$400 cada una y para que le deje “en un sobre lacrado” otros cuatro boletos.

César Hinostroza también le indicó que si “Betancourt” no tiene el dinero suficiente o no quiere pagar el precio que está pidiendo, que mínimo se lo deje a US$300 por entrada, US$80 de lo que pagó.

“Si por A o B no tiene o no quiere, ya mínimo 300, si no ya no pues, yo creo que hasta 300 puede bajar, pulséalo 400 y 300 que quede pues. Si no, dile; ‘no, yo lo vendo en otro sitio y me pagan’ ¿Ya?”, refirió el juez.

La semana pasada, el juez supremo se defendió diciendo que él había comprado sus entradas a través de un depósito a la cuenta bancaria de la FPF. Pero su nombre no parece en la relación de personas que adquirieron boletos, que fue publicada en los últimos días por la federación.

Además, en otros audios se le escucha decir que en Rusia a él le iban a dar entradas.

Quien sí aparece en la lista de la FPF es el detenido empresario Antonio Camayo, quien compró ocho entradas total: cuatro para el Perú-Francia y cuatro para el Perú-Australia. El gerente general de Iza Motors no viajó a Rusia.

El periodista Umberto Jara, quien cubrió el mundial de Rusia, recordó que la FPF no ha detallado cuántas entradas le compró a la FIFA y cuántas de estas fueron entregadas por Oviedo directamente a los hinchas, como lo hizo en el caso de David Chauca Quispe, conocido como el "Hincha israelita".

César Hinostroza es uno de los implicados en los audios, que dan cuenta de un presunto tráfico de influencias en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Ministerio Público y Poder Judicial.