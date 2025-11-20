La congresista Isabel Cortez Aguirre presentó su renuncia irrevocable a la bancada de Podemos Perú, meses después de haber abandonado el Bloque Democrático Popular en marzo para integrarse a este grupo parlamentario. Con esta decisión, la legisladora vuelve a quedar fuera de una agrupación en menos de un año.

En el oficio remitido al vocero José Luna Gálvez, Cortez señaló: “presento mi renuncia irrevocable al Grupo Parlamentario Podemos Perú. Los motivos que sustentan mi decisión son de carácter enteramente personal y de conciencia, por lo cual solicito se sirva dar el trámite correspondiente a esta misiva”.

En el oficio, Cortez agradeció la atención al pedido y reiteró su compromiso de continuar trabajando “por los trabajadores del Perú”. La misiva fue firmada digitalmente y registrada la mañana de este 20 de noviembre.

Como antecedente, en marzo de este año la parlamentaria dejó el Bloque Democrático Popular para incorporarse posteriormente a Podemos Perú, bancada a la que ahora también se retira.

Isabel Cortez llegó al Congreso en las elecciones generales del 2021, cuando fue elegida para el periodo 2021-2026 como candidata de Juntos por el Perú.