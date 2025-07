La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó una nueva denuncia contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentada por diversos parlamentarios y la que se suma a otros casos en trámite que están en esta instancia contra la máxima autoridad del Ministerio Público.

El grupo de trabajo encabezado por María Acuña (APP) aprobó por mayoría la acusación que fue presentada por Alejandro Muñante (Renovación Popular) con el respaldo de otros legisladores como Miguel Ciccia, Noelia Herrera, Cheryl Trigozo, Norma Yarrow, Arturo Zeballos y Diego Bazán, todos miembros de su bancada.

A la fiscal de la Nación se le acusa de presunta infracción constitucional y presunto delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal por presuntamente haber archivado de manera irregular la investigación contra Pablo Sánchez por su actuación para evitar que un fiscal recabe audios vinculados al CNM.

“Lo que corresponde es que se apruebe en la Comisión Permanente, regrese a la subcomisión en 15 días para delegar la denuncia y llevemos una investigación y finalmente lleguemos a un informe final”, explicó a Canal N Acuña.

La titular de la subcomisión recordó que ante el próximo cambio de la presidencia con el final de la legislatura 2024-2025 no interrumpirá los plazos de las investigaciones. “Eso no significa que no vamos a continuar viendo estas denuncias constitucionales”, explicó.

Otro caso que fue admitido a trámite fue la denuncia planteada por Delia Espinoza contra el expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por la contratación de personas de su entorno cuando era parte del Gabinete Ministerial.

Finalmente, se admitieron a trámite otros dos procesos: la denuncia de Espinoza contra el exministro del Interior Víctor Manuel Torres Falcón, y la que planteó Juan Fernández Jerí, autoridad nacional de Control del Ministerio Público, contra los exmiembros de la JNJ Ínés Tello y Aldo Vásquez, por presunto abuso de autoridad y omisión, pero descartando el delito de prevaricato.