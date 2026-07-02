La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República declaró improcedente y archivó la denuncia constitucional interpuesta contra el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, por presuntas irregularidades en el voto extranjero durante la segunda vuelta presidencial.

El informe la subcomisión señala que no se acreditó agravio directo ni infracción o delito de función atribuible al ministro, informó Canal N.

Además, precisa que las competencias electorales corresponden al sistema electoral y no al ministerio de relaciones.

La denuncia constitucional contra el excanciller fue presentada por Pablo Salas, personero legal de Juntos por el Perú.

El documento solicita que se inicie un juicio político y un antejuicio contra el canciller por presuntas infracciones a la Constitución y por los supuestos delitos de fraude electoral, perturbación de actos electorales y omisión de funciones.

La denuncia constitucional fue planteada por supuestamente “haber desmantelado de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico, informático y de custodia diplomática de los sufragios de los peruanos en el exterior durante las Elecciones Generales de 2026, quebrando los principios de neutralidad estatal, legalidad e intangibilidad normativa”.