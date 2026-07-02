Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Carlos Pareja.
Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Carlos Pareja.
Por Redacción EC

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República declaró improcedente y archivó la denuncia constitucional interpuesta contra el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, por presuntas irregularidades en el voto extranjero durante la segunda vuelta presidencial.

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