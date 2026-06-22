Juntos por el Perú presentó denuncia contra Carlos Pareja Ríos, ministro de Relaciones Exteriores. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Juntos por el Perú presentó denuncia contra Carlos Pareja Ríos, ministro de Relaciones Exteriores. (Foto: César Campos / @photo.gec)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Redacción EC

Juntos por el Perú presentó una denuncia constitucional contra el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, a quien responsabiliza por presuntas irregularidades en el traslado de las actas electorales provenientes del extranjero durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: