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Resumen

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Tras una sesión de forma privada, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró este viernes infundadas las dos apelaciones presentadas por Juntos por el Perú para invalidar 2.398 mesas de votación –1.751 en Lima y 647 en Estados Unidos– bajo la causal de fraude electoral. La decisión se produjo luego de que la agrupación admitiera en una audiencia virtual que no contaba con medios probatorios para sustentar la acusación.

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