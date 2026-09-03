El senador de Juntos por el Perú, Víctor Cutipa, descartó que su bancada en la cámara alta, vaya a reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, luego de que el jefe del Gabinete convocara a las bancadas del Congreso para dialogar sobre el pedido de facultades legislativas que prepara el Ejecutivo.

En declaraciones brindadas el miércoles a Canal N, Cutipa sostuvo que su grupo parlamentario no considera necesario atender la convocatoria, debido a su cuestionamiento a la conducción del Gobierno y al contenido del pedido de delegación de facultades.

“No vamos a ir a conversar porque consideramos que en este momento tenemos un gobierno a la deriva” , afirmó.

#NPortada | Víctor Cutipa, senador de Juntos por el Perú: Están pidiendo una delegación de facultades que no es necesaria



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El legislador cuestionó, además, que el Ejecutivo solicite facultades al Congreso cuando, según explicó, cuenta con iniciativa legislativa propia para presentar sus propuestas y tramitar proyectos mediante el procedimiento de urgencia.

“Ellos tienen iniciativa legislativa y si lo presentan a la Cámara de Diputados, en un procedimiento de urgencia en 15 días tendría que dictaminar y el Senado en 7 días”, señaló Cutipa.

Según el senador, esto permitiría que las iniciativas del Gobierno sean aprobadas en un plazo de 22 días, sin necesidad de recurrir a una delegación de facultades.

Partido del Buen Gobierno evaluará pedido

Por su parte, el senador Edwin Espinoza, del Partido del Buen Gobierno, señaló este jueves por la mañana que su bancada todavía no ha tomado una decisión sobre el pedido del Ejecutivo y que el tema será discutido durante una reunión programada para hoy.

Espinoza consideró que el Gobierno necesita herramientas para enfrentar la inseguridad, pero cuestionó que el pedido de facultades pueda incluir asuntos urgentes junto con otros que, aunque importantes, no requieren una aprobación inmediata.

“ Se necesita que el Ejecutivo pueda responder (a la inseguridad) y que el Congreso le dé las herramientas ”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que mezclar materias urgentes con otros asuntos podría complicar la discusión parlamentaria y, eventualmente, la aprobación del pedido.

“Creo que son temas que podrían legislarse por el camino regular del Parlamento”, sostuvo.

El senador precisó finalmente que la bancada del Partido del Buen Gobierno definirá su posición durante la reunión prevista para este jueves.