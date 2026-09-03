Víctor Cutipa señaló que no tienen porqué conversar con el primer ministro ya que el gobierno está a la deriva. (Foto: Andina)
Víctor Cutipa señaló que no tienen porqué conversar con el primer ministro ya que el gobierno está a la deriva. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El senador de Juntos por el Perú, Víctor Cutipa, descartó que su bancada en la cámara alta, vaya a reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, luego de que el jefe del Gabinete convocara a las bancadas del Congreso para dialogar sobre el pedido de facultades legislativas que prepara el Ejecutivo.

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