Verdadero o falso: el 'fact checking' de las declaraciones políticas de la semana

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes entre el domingo 05 y el viernes 10 de mayo.

“Yo soy accionista, nada más. No tengo otro cargo dentro de esa universidad [Señor de Sipán]. (¿Apoderado?) Tampoco, tampoco la Constitución me lo permite, yo soy miembro del directorio únicamente y accionista minoritario, que si no me equivoco soy el 1% de la universidad”.

​Richard Acuña, congresista de Alianza para el Progreso

Domingo 5 de mayo en el programa “Panorama”, de Panamericana TV

Esta afirmación es falsa

Los socios de la Universidad Señor de Sipán nombraron al congresista Acuña como su apoderado. Así lo establece un acta que fue oficializada ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) el 18 de setiembre del 2018, según informó el mismo programa “Panorama” que tuvo acceso al documento.

Los accionistas de la referida casa de estudios- entre ellos la madre de Richard Acuña, Rosa Núñez- le dieron las facultades de “representar a la sociedad ante toda clase de autoridades” así como de “contestar denuncias y demandas”, entre otros.

El artículo 92 de la Constitución establece que la función de congresista es “incompatible” con la condición de apoderado de empresas que prestan servicios públicos, como la Universidad Señor de Sipán.



“Tenemos una policía política que son ustedes, la Diviac, utilizada por la fiscalía para eso. Usted [dirigiéndose a Harvey Colchado] también tiene a su cargo las famosas mazmorras de la Prefectura de Lima y en esas mazmorras se han tenido, [aunque] seguramente ya [la] arreglaron, a la gente en colchones mal olientes, sin agua y sin luz”.

​Carlos Tubino, portavoz de Fuerza Popular

Lunes 6 de mayo en la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso



Esta afirmación es falsa

La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, creada en agosto del 2016, no es una “policía política”, como afirmó Carlos Tubino, porque esta actúa a solicitud de un fiscal y en cumplimiento de un mandando judicial. Es decir, dentro del marco legal y de la Constitución.

La Diviac, de acuerdo a cifras a las que accedió El Comercio, ha realizado hasta el momento 86 operativos contra organizaciones criminales (entre ellas “Los Cuellos Blancos del Puerto” y “Los Intocables Ediles”), 46 contra bandas criminales y ha detenido a 2.398 personas por diversos delitos.

La Diviac solo ha participado en las detenciones a políticos y ex funcionarios públicos que están siendo investigados por los fiscales José Domingo Pérez y Geovana Mori, integrantes del equipo especial Lava Jato. La detención del ex presidente Alan García iba a ser, para algunos de sus agentes, su segundo gran operativo.

El mismo Tubino, un día después de sus afirmaciones, retiró sus calificativos contra la Diviac y también sobre las celdas donde son recluidos las personas que captura esta división.



“¿Qué culpa tenemos nosotros que las personas que están vinculadas a la política hagan actos de corrupción y tengamos que detenerlas? Estamos cumpliendo nuestra misión, nuestro personal honesto y sacrificado vienen siendo mancillados públicamente poniendo en tela de juicio una intervención, esto [la muerte de Alan García] es un suicidio, no un delito”.

Harvey Colchado, coronel de la PNP, jefe de la Diviac

Lunes 6 de mayo en la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso

Esta afirmación es verdadera

La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional ingresó a la casa del ex presidente Alan García para detenerlo a solicitud del Ministerio Público y en cumplimiento de una orden judicial, como lo establece la ley. La muerte del ex mandatario, quien decidió dispararse a la cabeza antes de ser aprehendido, no se les puede imputar a los agentes que participaron en la diligencia.

García, incluso, dejó una carta dirigida a sus hijos, en la que explicó su fatal decisión.

“He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos”, refirió.



“YO TE MUESTRO AQUÍ Y A LA CIUDADANÍA QUE NOS ESTÁ VIENDO, NO ES COMO DICE [LA MINISTRA FLOR PABLO] QUE YA SE BORRÓ, MIRA, ESTÁ ACTIVO EL LINK, AQUÍ ESTÁ. LA INTERPELACIÓN A LA MINISTRA [DE EDUCACIÓN] ES POR EL LINK Y ESTÁ ACTIVO. CUANDO LA MINISTRA DICE QUE YA SE SOLUCIONÓ TODO, QUE YA BORRARON, YO TE DIGO QUE NO HAN SIDO BORRADOS LOS LINKS”.

MILAGROS SALAZAR, CONGRESISTA DE FUERZA POPULAR

MIÉRCOLES 8 DE MAYO EN EL NOTICIERO “D6A9”, DE CANAL N

Esta afirmación es imprecisa

La ministra de Educación, Flor Pablo, dispuso que los profesores retiren la página o tachen el link del texto escolar "Desarrollo personal, ciudadanía y cívica" que dirige a la página web “EcuRed: Enciclopedia cubana”. Esta medida se hizo efectiva a través de un oficio que el Minedu envió a las unidades de gestión de educación local (UGEL).

La congresista Milagros Salazar afirmó que el link aún “está activo”, pero eso no depende del Ministerio de Educación, porque la página web es un proyecto cubano. El artículo de “Conducta sexual”, de “EcuRed: Enciclopedia cubana”, solo puede ser modificado por usuarios registrados por este portal.



“Nadie quiere una confrontación con el Ejecutivo, pero si el Ejecutivo se pasea por todo el país despotricando del Congreso y después diciendo que tiene autonomía cada poder y luego dice ‘hay que cerrar el Congreso’, la gente dirá ‘hay que cerrar el Congreso’, eso es lo que ha pasado y eso es lo ha estado haciendo [el presidente Vizcarra]”.

​Lourdes Alcorta, congresista de Fuerza Popular

Martes 7 de mayo en la Comisión de Constitución y Reglamento

Esta afirmación es falsa

El presidente Vizcarra ha exhortado al Congreso a darle prioridad a la reforma política, también cuestionó la demora que tuvo esta institución para levantar la inmunidad del hoy desaforado ex parlamentario Edwin Donayre. Pero, hasta el momento, el mandatario no ha se expresado a favor de un cierre del Parlamento.

Incluso, el último domingo, cuando fue consultado sobre el tema, Vizcarra indicó que el gobierno no tiene la voluntad de disolver el Poder Legislativo.

“(¿No se va a cerrar el Congreso, presidente?) No, esa no es una voluntad de este gobierno, la voluntad de este gobierno es el progreso y el desarrollo, no la confrontación”, subrayó.



"Que sepa bien la población que la reforma política es para después del 2021 y sí se le está dando la prioridad, porque ya la Comisión de Constitución ha aprobado un cronograma con la votación de todos los partidos políticos. Hay un cronograma que está estableciendo discutir por temas y se ha puesto fecha".

​Luz Salgado, congresista de Fuerza Popular

Miércoles 8 de mayo en el pleno de Congreso de la República

El Ejecutivo tiene como objetivo que la reforma política, que se realizó en base a los proyectos que elaboró la Comisión Tuesta, aplique desde las elecciones del 2021. El cronograma de la Comisión de Constitución, dirigida por la fujimorista Rosa Bartra, solo fue aprobado con los votos de Fuerza Popular y el Apra y no con el de todas las bancadas, como lo refiere Salgado.

Este plan de trabajo tampoco prioriza los 12 proyectos del gobierno (cuatro de ellos de reforma constitucional). El cronograma incorpora estas iniciativas dentro de un paquete de 138 proyectos, que están divididos en 17 grandes bloques. Por ejemplo, el referido a la inmunidad parlamentaria se debatirá a mediados de junio, cuando la actual legislatura esté próxima a concluir.



‏”Gobierno quiere reforma política express. Carlos Meléndez dice que se busca romper equilibrio de poderes para debilitar aún más al parlamento. ¿A quién beneficia esto? ¿Se estaría buscando una ‘interpretación auténtica’ para la reelección presidencial?”.

​Víctor Andrés García Belaunde, congresista de Acción Popular

​Viernes 10 de mayo en su cuenta de Twitter

Esta afirmación es falsa

Una de las iniciativas que el Ejecutivo envió al Congreso es la “ley de reforma constitucional para promover la gobernabilidad y fortalecer la democracia”. El artículo 112 de este proyecto, que formula un cambio en la Constitución, establece que “no podrá ser elegido Presidente de la República de manera inmediata, el ciudadano que bajo cualquier título hubiere ejercido la Presidencia”. Agrega que esta prohibición “no alcanza al vicepresidente cuando ha ejercido menos de cuatro meses, el último año de mandato”.

Martín Vizcarra, quien fue elegido como primer vicepresidente, lleva más de un año al frente de la Presidencia de la República tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a este cargo.

El politólogo Fernando Tuesta, quien presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, explicó a El Comercio en abril que este proyecto aclara la situación de los vicepresidentes que asumen el máximo cargo de la Nación.

“Nosotros éramos claros de que en realidad ningún presidente por elección o sucesión dentro del período de los cinco años puede ser candidato a la presidencia [de la elección siguiente a su gobierno]. Para mí, la interpretación [a la norma actual] es que no se puede, lo que hemos hecho es aclarar eso. Entonces, ya no hay ninguna posibilidad de interpretación”, subrayó.