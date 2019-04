Jorge Barata afirma que Horacio Cánepa recibió sobornos de Odebrecht

El ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata afirmó, durante el tercer día de interrogatorios en Curitiba (Brasil), que la empresa pagó sobornos al abogado Horacio Cánepa, ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), a fin de que favorezca a la constructora en procesos arbitrales contra el Estado Peruano.

Según fuentes de la Unidad de Investigación de El Comercio, Barata indicó que se utilizaron recursos del Sector de Operaciones Estructuradas (caja 2) para las transferencias que le realizaron al ex militante del Partido Popular Cristiano (PPC).

Agregó que Horario Cánepa influyó en los demás árbitros para que estos emitieran laudos arbitrales en beneficio de la empresa brasileña.

Barata, de acuerdo a las mismas fuentes, indicó que se le pagó a Cánepa el 1% de lo que Odebrecht ganara con los laudos arbitrales.

La investigación contra el ex dirigente pepecista está en etapa preliminar. En mayo del 2018, la fiscalía amplió su pesquisa e incluyó a 24 personas, entre árbitros, ex funcionarios del Estado y ex ejecutivos de Odebrecht.

En su indagación preliminar, la fiscalía ha incluido a 19 árbitros.

También están comprendidos en la indagación dos ex funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): el ex procurador Jaime José Valés Carrillo y el ex director de Concesiones Celso Gamarra Roig.

Asimismo, serán investigados tres ex ejecutivos de Odebrecht: Ronny Javier Loor Campoverde, Eleuberto Martorelli y Raymundo Nonato Trindade Serra.

Los implicados son investigados por los presuntos delitos de cohecho, lavado de activos y asociación ilícita.

Para el Ministerio Público, los 24 investigados “formarían parte de una organización ilícita”, ya que –dice la fiscalía– previamente a la formación de los tribunales, las tres partes –árbitros, MTC y empresa– se habrían reunido y concertado para determinar el procedimiento del arbitraje, así como el sentido de los fallos.

La fiscalía señala que el ex procurador recibió dinero a cambio de no impugnar los laudos favorables a Odebrecht. Sobre el ex director de Concesiones, afirma que este instruyó a los árbitros para que laudaran a favor de Odebrecht, con lo que incumplió así sus funciones en pro de los intereses del Estado.

La pesquisa por este caso se inició luego de conocerse que Odebrecht depositó a Cánepa US$435 mil en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA), a través de una empresa ‘offshore’. Cánepa, quien tiene una orden de impedimento de salida del país, habría favorecido a la constructora en 17 laudos arbitrales.

En breve comunicación con El Comercio, Horacio Cánepa evitó pronunciarse sobre el testimonio dado este jueves por Barata.

"Eso está en investigación y no puedo declarar", refirió.

El abogado Humberto Abanto, quien se representó a sí mismo en el interrogatorio, dijo que Barata señaló que el Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht solo tiene registrados los pagos a Cánepa y no a otros árbitros.

También negó que la constructora brasileña le haya pagado algún soborno en los tres procesos arbitrales que los que él participó entre el 2010 y 2012.

“Recibí los honorarios que correspondían, nada más”, subrayó en declaraciones a la prensa.