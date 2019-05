¿Quién es Léo Pinheiro, el ex presidente de OAS que complicó a Luis Castañeda?

El nombre de José Adelmário Pinheiro Filho, ex presidente de la constructora OAS, volvió a los titulares de la prensa tras conocerse que reveló, ante los fiscales peruanos, que entregó 100 mil dólares para la campaña a la reelección del ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. Según su testimonio, el aporte se habría concretado en el 2014 y Martín Bustamante, hombre de confianza del líder de Solidaridad Nacional, habría sido el intermediario.

Pero ¿quién es el ex representante de OAS? Conocido como Léo Pinheiro fue condenado en Brasil por corrupción y lavado de dinero. El Comercio reveló que la constructora tenía un departamento de sobornos similar al de Odebrecht, llamado ‘Controladoria’ (contraloría, en español).

“Era una oficina que servía para cumplir acuerdos ilícitos de pago de coimas, así como para estructurar operaciones financieras a través de la elaboración de contratos ficticios”, describe un colaborador eficaz de la fiscalía que se cita en el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva para la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.

Léo Pinheiro fue capturado por la Policía Federal de Brasil en noviembre del 2014, durante la séptima fase de la operación Lava Jato. El Ministerio Público Federal de Curitiba lo acusó de ordenar el pago de 8,6 millones de dólares en coimas para que OAS se beneficie con contratos en la petrolera mayoritariamente estatal de ese país (Petrobras).

En su país, Pinheiro se convirtió en delator premiado y con ello rebajó su condena de ocho a cinco años de prisión. Aportó parte de las pruebas contra el condenado ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Cuando fue detenido, la Policía Federal de Brasil le incautó celulares Iphone donde se encontraron mensajes de texto que lo comprometían con presuntas negociaciones irregulares.

Según reveló IDL Reporteros, uno de esos mensajes trataba sobre negociaciones que sostuvo con una abogada peruana sobre el proyecto Línea Amarilla. Este proyecto involucra a las gestiones de los ex alcaldes de Lima Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán.

Leo Pinheiro estrecha la mano del entonces alcalde de Lima Luis Castañeda. Según el ex presidente de OAS entregó US$100 mil para la campaña de este el 2014. (Foto archivo El Comercio) Archivo El Comercio

En marzo pasado, OAS confirmó públicamente que ha iniciado un acuerdo de colaboración eficaz con el Equipo Especial Lava Jato, al que antes se acogió Odebrecht.

En aquel momento, el procurador Jorge Ramírez señaló que la información que entregue la constructora debe ser primero corroborada, luego se fijará el monto de la reparación civil y eventualmente lo aprobará un juez.

OAS es una de las constructoras brasileñas con mayor participación en los megaproyectos realizados en el Perú, según un informe de la contraloría del 2017. En primer lugar estaba Odebrecht y en segundo lugar Camargo Correa.

-Villarán, Castañeda y Acurio-

OAS está implicada en varios casos. Por ejemplo, el equipo especial Lava Jato, que lidera el fiscal Rafael Vela, investiga al encarcelado ex gobernador de Cusco Jorge Acurio por supuestas coimas de la empresa para la construcción del hospital Lorena.

Durante el segundo gobierno de Alan García, OAS también obtuvo la buena pro en proyectos valorizados en 80 millones de dólares.

En el gobierno de Ollanta Humala se encargó de la Vía Lima Canta – La Viuda por US$ 116 millones, de la Carretera Camaná – Quilca – Matarani por US$ 241 millones y del Centro de Convenciones de Lima por US$ 185 millones.

En abril pasado, Léo Pinheiro contó a los fiscales del equipo especial que entregó US$3 millones a Susana Villarán para la campaña de revocación de 2013, y US$4 millones para la campaña de reelección de la ex alcaldesa de Lima, quien actualmente cumple prisión preventiva de 18 meses.

No solo Luis Castañeda sino también la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán habría recibido dinero de OAS para la campaña de 2014, en la que ambos compitieron. (Foto archivo El Comercio) Antonhy Niño de Guzmán

En ese mismo interrogatorio también reveló que financió la campaña del ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio con US$100 mil, cuya entrega -según dijo- se acordó con el mismo Castañeda en su vivienda, hecho que este último ha negado. En cambio Villarán sí admitió haber aceptado dinero de la constructora.

-A los Humala-Heredia-

Este Diario reveló que de acuerdo al testimonio de un colaborador, Nadine Heredia pidió US$230 mil a OAS para un estudio de opinión a dos años de terminar el mandato de su esposo, el presidente Ollanta Humala [solo le dieron US$120 mil porque Pinheiro cayó preso].

La constructora ya había ganado en esa gestión 3 proyectos por más de S/1.370 mlls. El Comercio también informó que la relación de OAS con los Humala Heredia se remonta al 2009. En esa fecha la pareja se habría reunido con Valfredo De Assis, entonces gerente de esta constructora en Perú, en un departamento en Miraflores.

En esa reunión, Heredia le habría pedido un aporte de US$10 mil mensuales, según el testigo protegido 101-2019.Hasta ese momento, solo se conocía de los aportes por US$3,5 millones que OAS y Odebrecht entregaron para la campaña presidencial de Humala del 2011.

Según colaboradores eficaces, Nadine Heredia solicitó y recibió dinero de OAS antes de que su esposo Ollanta Humala sea presidente e incluso cuando faltaba dos años para que él acabe su mandato. (Foto archivo El Comercio)

José Adelmário Pinheiro Filho contará más a los fiscales peruanos cuando vuelva a ser interrogado en Brasil en junio próximo.