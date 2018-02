¿Manuel Velarde será candidato a la alcaldía de Lima?

El alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, le pidió hoy a los limeños “marcar el inicio de una nueva era de esperanza” para la capital, en referencia a las elecciones municipales que se realizarán en octubre próximo.

“Dentro de ocho meses, los limeños tendremos una vez más la oportunidad de elegir nuestro futuro. De nosotros depende marcar el inicio de una nueva era de esperanza para Lima. Hagamos las cosas diferentes. Con alegría y firmeza. Empecemos ahora”, escribió en su cuenta de Twitter, donde también compartió un video con la frase “¡Sí se puede!”.

— Manuel Velarde (@ManuelVelardeD) 16 de febrero de 2018

Fuentes de la Municipalidad de San Isidro indicaron que este fin de semana Velarde anunciaría su candidatura a la alcaldía de Lima. Sin embargo, evitaron precisar si lo haría con un partido o un movimiento.

Según el Infogob, Velarde renunció en junio del año pasado al Partido Popular Cristiano (PPC). Aunque fuentes de esta agrupación señala que el alcalde de San Isidro se desvinculó de la organización a los pocos meses de haber ganado la elección en el 2014.

Antes, había sido fundador del movimiento distrital Independientes de Acción, con el que postuló en el 2010 a la alcaldía de San Isidro, pero no resultó electo.

La regidora de la Municipalidad de San Isidro, Andrea Lanata, indicó a este Diario que si se confirma la postulación de Velarde a la alcaldía de Lima le parecería “bien”, porque es “una persona muy valiosa” y la ciudad puede “ganar con él”.

Aunque señaló que durante la campaña se tiene que ver cuál es la mejor opción.

“Yo sabía que él tenía la intención de presentarse, pero no sabía cómo lo iba a hacer, no sé si con un movimiento o cómo, no me quedó claro”, acotó la militante del PPC.