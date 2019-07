Néstor Popolizio: “Un reto que tenemos es duplicar el comercio”

Néstor Popolizio hace un balance del último año de la Alianza del Pacífico, bloque comercial que integramos junto a México, Chile y Colombia, y habla de los retos pendientes. También explica la posible ausencia del presidente Manuel López Obrador en la XIV Cumbre Presidencial este sábado.

— El Perú va a entregar en Lima la presidencia pro témpore de la alianza a Chile. ¿Cuál es el balance de este año en el cargo?

Hemos tenido avances. Primero, ante los cambios de gobierno en México y Colombia, la alianza lo que ha visto es la renovación del compromiso de avanzar en la integración, que tiene objetivos como la libre circulación de bienes y personas. Otro aspecto es la creación de un fondo de cooperación con un millón de dólares aportado por los cuatro países. El Perú ya aprobó destinar US$250 mil. Esto va a tener vigencia desde este 6 de julio y permitirá impulsar iniciativas propias.



— El comercio entre los países del bloque no supera el 10%. ¿En cuánto esperan que esto se incremente y en qué plazo?

Uno de los retos que tenemos es incrementar más el comercio intra-Alianza de Pacífico, que sigue siendo bajo.

Lo que se había propuesto es por lo menos duplicar y yo creo que eso se podría conseguir en cinco años.



— ¿La alianza podría generar más puestos de trabajo?

Tenemos los tratados de libre comercio en cada uno de los países que permiten vender y eso genera empleo. Y así como hay una movilidad estudiantil con las becas que otorgamos cada año, ahora tenemos una movilidad laboral, es decir los trabajadores de los países miembros pueden ir a trabajar a los otros países sin trámites engorrosos.



— ¿Se ha evaluado en algún momento tener mayor presencia política como alianza, frente a la crisis en Venezuela por ejemplo, o no es el perfil del bloque?

No. Justamente, uno de los aspectos que caracteriza a la alianza es que es un proceso de integración que ha tenido un enfoque económico y de cooperación. Desde su creación, la alianza no ha tenido declaraciones sobre asuntos políticos. Eso [la crisis en Venezuela] lo seguimos manejando desde el Grupo de Lima o, en el caso de los migrantes, en el Proceso de Quito.



— ¿La participación del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, significa un próximo ingreso de ese país al bloque?

Ecuador ha dado señales de un interés ferviente de vincularse rápidamente a la alianza. Desde que surgió la iniciativa en el 2010, por el Perú, uno de los países que se invitaron fue Ecuador, solo que la anterior administración no tenía interés, pero sí lo tiene el actual presidente Moreno, y nosotros con mucho gusto vamos a avanzar en hacerlo parte de la alianza.



— ¿Una probable ausencia del presidente mexicano en esta cumbre presidencial cómo sería interpretada?

Efectivamente, el presidente López Obrador no ha confirmado su asistencia. Presumimos que no podrá venir porque está cumpliendo un compromiso de campaña. Eso es lo que nos han transmitido las autoridades mexicanas. Decidió que el primer año se iba a dedicar a los asuntos internos y no iba a viajar. No ha ido a EE.UU., que es su principal socio y no ha ido al G20. Es una decisión de carácter político que entendemos. Vienen el canciller y la secretaria de Economía de México.