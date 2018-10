Odebrecht habría pagado coimas por más de US$24 millones

El ex director de contratos de Odebrecht Antonio Carlos Nostre respondió ayer por más de siete horas el interrogatorio del fiscal José Domingo Pérez, quien investiga los presuntos sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la licitación de la línea 1 del metro de Lima.

Según fuentes de El Comercio, Nostre declaró que por ese proyecto se pagaron sobornos por US$24’386.000 que en las planillas de la empresa se consignaron bajo el rubro de “riesgos adicionales”.

Explicó que en el primer tramo de la obra se desembolsaron US$6’900.000, de los cuales US$1’400.000 fueron entregados al ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo. Además, se entregaron US$400.000 a Edwin Luyo Barrientos y otros US$400.000 a Santiago Chau Novoa. Ambos fueron integrantes del comité de selección.

Sobre el segundo tramo del metro de Lima, Nostre detalló que Odebrecht desembolsó US$17’486.000 en presuntas coimas. Esta vez, Jorge Cuba recibió US$5’000.000; Edwin Luyo US$1’000.000, mientras que Mariela Huerta, presidenta del comité de selección, habría recibido US$400.000 y otros US$400.000 fueron destinados a Santiago Chau. Asimismo se hizo el pago de US$1’000.000 al comité evaluador que otorgó la buena pro al consorcio Tren Eléctrico, conformado por las empresas Norberto Odebrecht y Graña y Montero.

En total, Nostre entregó en presuntas coimas US$10 millones, pero no pudo precisar el destino del saldo de US$14’386.000. El ex ejecutivo dijo que Jorge Barata es quien conoce esa información. Según las fuentes, al ser repreguntado sobre si los destinatarios de este dinero serían el ex presidente Alan García y el ex ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Enrique Cornejo, Nostre respondió que no podía negar ni corroborar esa afirmación.

También refirió que Graña y Montero habría tenido conocimiento sobre las presuntas coimas pagadas a través del área de Ingeniería y Construcción.

Jorge Cuba fue detenido por haber ofrecido a Odebrecht la adjudicación de contratos de la línea 1 del metro de Lima, tramos 1 y 2, a cambio de presuntos sobornos por US$1,4 millones y US$6,7 millones, respectivamente. Dinero que fue repartido también entre los integrantes del comité de selección. El ex director de contratos de la constructora le dijo al fiscal que Cuba tenía la autoridad de negociar por encargo de Cornejo. Según Nostre, Cuba tenía el manejo de toda la licitación, a pesar de no ser el funcionario competente debido a que era el viceministro de Comunicaciones del MTC, señalaron las mismas fuentes.

Nostre también declaró que él ayudó a Cuba a redactar las bases del concurso a conveniencia de la empresa para que esta ganara, como así sucedió.

Carlos Nostre estuvo encargado del proyecto del metro de Lima entre el 2008 y el 2015. Durante el interrogatorio, afirmó que tuvo mayor relación con Cuba, Cornejo y Oswaldo Plasencia (ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE). Explicó que con Cornejo coordinaba sobre el avance de la obra y solucionaba las dificultades que surgían en la ejecución del proyecto para que esta se culminara en el plazo establecido de 18 meses.

—Sobre Alan García—

El ex ejecutivo de Odebrecht dijo que se reunió con Alan García entre cinco y diez veces, cuando el ex presidente visitaba el proyecto por el interés que tenía de que la obra se culminara antes de terminar su mandato.

En otro momento del interrogatorio, el ex ejecutivo de Odebrecht indicó que no entregó ninguna coima ni a García ni a Cornejo y que era Barata quien tenía una relación cercana con ellos.

—Los descargos—

Erasmo Reyna, abogado de Alan García, dijo a este Diario que en la diligencia que él participó, cuando preguntó si él conocía acerca de algún pago adicional al ex presidente sobre la obra del tren eléctrico, diferente a lo que se había pagado a Jorge Cuba, él respondió que no. “Hay que esperar la transcripción” remarcó.

Dijo además que el mandatario “no ha tenido ninguna reunión ni conversación a solas ni nada por el estilo con Carlos Nostre. […] Fueron visitas que hacía García para supervisar las obras y en esas visitas iba acompañado por personal de Palacio”.

Por su parte, el ex ministro Cornejo negó haber recibido sobornos de la constructora: “Yo no tengo nada que ver con las coimas ni con ningún acto irregular. El señor Cuba tendrá que responder por eso, como las otras personas involucradas. En segundo lugar, efectivamente, yo con el señor Nostre he tenido muchas reuniones de trabajo porque lo conocí cuando ya estaba en ejecución la obra. Por las obras respondo yo, por las coimas no porque no tuve que ver”. Cornejo confirmó que se reunió muchas veces con Barata en su oficina para garantizar que las obras marcharan bien.

En respuesta a lo dicho por el ex ejecutivo de Odebrecht, la empresa Graña y Montero, a través de un comunicado, señaló: “Las actuales declaraciones del testigo Carlos Nostre […] se contradicen con el testimonio de colaboración eficaz que dio el señor Jorge Simões Barata ante los fiscales brasileños en diciembre del año pasado, en el que Barata mencionó que Graña y Montero no conocía del pago de sobornos en el metro de Lima, y que Odebrecht había realizado los pagos solo”.