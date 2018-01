El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se reunió en cinco oportunidades con el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata entre noviembre del 2004 y junio del 2005, cuando era ministro de Economía y Finanzas del gobierno del hoy prófugo ex mandatario Alejandro Toledo.

Según informó el programa de televisión “Cuarto Poder”, la primera cita ocurrió el 19 de noviembre del 2004 y duró 35 minutos.

La segunda y la tercera reunión entre Kuczynski y Barata en el MEF se dieron el martes 3 y el miércoles 4 de mayo del 2005. El 3, el empresario brasileño acudió solo, pero al día siguiente fue acompañado por cinco directicos más de Odebrecht y, además, del economista Sergio Bravo Orellana.

Bravo Orellana presidía entonces el comité de adjudicación de ProInversión, que luego le dio la buena pro a Odebrecht para construir los tramos II y III de la carretera Interoceánica.

El 18 de mayo del 2005 se produce la cuarta reunión entre Kuczynski y Barata. En aquella oportunidad el ex representante de Odebrecht fue con Daniel Villar, un ejecutivo de la firma brasileña.

La última visita registrada fue el 16 de junio del 2005. En esa ocasión, Barata acudió al MEF acompañado por José Graña Miró Quesada, quien era el presidente del directorio de Graña y Montero, y por un tal “Rolando Albea”, de la constructora brasileña Andrade Gutiérrez.

El único directivo con un nombre similar es Ronaldo Albes Pereira, apoderado en el Perú de Andrade Gutiérrez, una de las empresas que ganó la licitación del tramo IV de la carretera Interoceánica.

El 23 de junio del 2005, Proinversión le adjudicó a Odebrecht, Graña y Montero, JJC e ICCGSA los tramos II y III de la carretera Interoceánica, mientras que el consorcio Intersur, integrado por Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, el tramo IV.

Gonzalo del Río, abogado del presidente Kuczynski, minimizó el registro este registro de visitas.

“La existencia de una reunión a mí no me basta, insisto, no me basta, sobretodo en el contexto de una compañía que se ha dedicado a ser delatora. Yo no estoy diciendo que todo lo que diga es cierto, ah, no lo creo. Hay otros que lo creen, yo no lo creo, no estoy diciendo que tú lo creas, pero hay otros que lo creen”, afirmó.

“Pero sí me resultaría bastante extraño que hasta el momento no exista una sindicación respecto de una irregularidad de este tipo cuando en todos los demás casos lo hay”, añadió.

