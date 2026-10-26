Identificar una problemática específica, comprender sus causas y convertirla en una oportunidad para plantear una solución. Ese fue el reto que asumieron estudiantes de quinto de secundaria de Innova Schools como parte del Innovation Program, una iniciativa conjunta con la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) que busca acercar a los escolares a dinámicas vinculadas con la innovación y su futura formación profesional.

El proceso culminó con una Gran Final presencial, realizada en el Auditorio del Campus Lima Centro de UTP, donde los ocho equipos finalistas presentaron y sustentaron sus propuestas ante un jurado. La etapa final reunió a cinco equipos de Lima y a representantes de Juliaca, Tacna y Chimbote, además de docentes, directivos de Innova Schools y familiares de los participantes.

A través de la metodología Design Thinking, los participantes trabajaron en la identificación de problemas reales de sus comunidades y desarrollaron propuestas orientadas a responder a esas necesidades. El proceso comprendió el lanzamiento y la conformación de equipos, el desarrollo de prototipos, una etapa de preparación y validación, la selección de ganadores regionales y, finalmente, la Gran Final.

Tres proyectos vinculados con la salud y el medio ambiente ocuparon el podio

Los tres primeros puestos fueron obtenidos por proyectos de la categoría Salud y Medio Ambiente, con propuestas que abordaron problemáticas distintas desde perspectivas innovadoras.

El primer puesto fue para Innovadores Tecnológicos, de Innova Schools Chimbote, con el proyecto Biocápsulas regenerativas. La propuesta plantea cápsulas biodegradables como alternativa para momentos de duelo y pérdida de seres queridos.

El segundo puesto correspondió a ATLAS, de Innova Schools Rímac 2 Sporting Cristal, con Andinochips, un snack elaborado a partir de tubérculos andinos deshidratados que busca representar una alternativa saludable frente a los alimentos ultraprocesados.

El tercer puesto fue para Voces de la Amazonía, de Innova Schools San Miguel 2, con Hidromerc, una propuesta de planta de filtración de mercurio enfocada en los problemas hídricos de Puerto Maldonado, específicamente en el río Malinowski.

Los equipos ganadores recibieron premios de acuerdo con su posición: laptops, tablets y kits tecnológicos.

Innovación que parte de las comunidades

Uno de los principales componentes del Innovation Program es que los estudiantes no parten únicamente de una idea de producto, sino de problemáticas reales identificadas en su entorno. A partir de ellas, analizan sus causas y desarrollan alternativas de solución utilizando Design Thinking.

Esta metodología permite que la experiencia trascienda la elaboración de un prototipo. Durante el proceso, los escolares fortalecen competencias como creatividad, pensamiento crítico, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo y resolución de problemas, competencias clave que el mundo actual demanda.

La diversidad de los equipos finalistas también permitió que la competencia tuviera un alcance nacional. Cinco de los grupos seleccionados provenían de Lima, mientras que los otros tres representaron a Juliaca, Tacna y Chimbote.

Así, las propuestas desarrolladas reflejaron distintas aproximaciones a los problemas que forman parte del entorno de los estudiantes y permitieron poner en práctica herramientas de innovación desde la etapa escolar.

Un espacio para desarrollar talento desde las aulas

El Innovation Program busca conectar la educación escolar con la innovación y generar una experiencia cercana a los retos que los estudiantes pueden encontrar posteriormente en su formación profesional y en su vida laboral.

La iniciativa está dirigida a estudiantes de quinto de secundaria, de entre 15 y 17 años, y busca fortalecer el talento escolar a través de una experiencia que combina aprendizaje, innovación, creatividad y desarrollo de proyectos.

La Gran Final representó la culminación de un proceso iniciado con la conformación de equipos y el desarrollo de propuestas, seguido por etapas de prototipado, preparación, validación y selección de los ganadores regionales.

Con esta iniciativa, UTP e Innova Schools fortalecen su vínculo y promueven espacios en los que los estudiantes pueden transformar problemas de sus comunidades en propuestas de solución, utilizando herramientas de innovación y desarrollando habilidades que trascienden el aula.

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