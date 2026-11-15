En 2024, el Perú registró la pérdida de 150.602 hectáreas de bosque húmedo amazónico. Según el Ministerio del Ambiente (MINAM), dos zonas de Ucayali concentraron niveles altos o muy altos de pérdida de bosque, con patrones que podrían estar relacionados con cambios de uso del suelo para actividades agrícolas.

Este escenario pone sobre la mesa uno de los desafíos del sector productivo: encontrar formas de desarrollar las actividades agrícolas y ganaderas sin dejar de lado el cuidado de los recursos naturales. En esa línea, Nestlé impulsa en el Perú iniciativas que combinan asistencia técnica, capacitación y mejores prácticas productivas para avanzar hacia una cadena de abastecimiento más sostenible.

Uno de estos esfuerzos se desarrolla en Ucayali, donde la compañía promueve la transición de 812 hectáreas de cacao y palma aceitera hacia la agricultura regenerativa. A esto se suma el trabajo que realiza desde hace más de 75 años con familias ganaderas para fortalecer la producción lechera.

Agricultura regenerativa: el trabajo comienza en el campo

Desde 2024, el proyecto Paisaje Clima Perú acompaña a productores de cacao y palma aceitera en Ucayali en la adopción de prácticas que favorecen el cuidado del suelo, el agua y la biodiversidad.

La iniciativa es impulsada y liderada por Nestlé, en alianza con Earthworm Foundation y con la participación de Grupo Palmas, Industrias del Espino y Machu Picchu Foods. Su trabajo combina capacitación, asistencia técnica y planificación del manejo de los cultivos y las áreas naturales.

Entre sus principales avances, el proyecto registra 812 hectáreas en transición hacia la agricultura regenerativa y otras 3.298 hectáreas con hojas de ruta para una producción más sostenible. También se han identificado 754 hectáreas de bosque para conservación y se han plantado 30.000 árboles en áreas degradadas.

El trabajo involucra a 120 productores de cacao y palma aceitera. Asimismo, ha permitido capacitar a más de 120 agricultores y más de 60 técnicos. Como siguiente etapa, la iniciativa prevé ampliar su alcance hacia Tocache, con la meta de llegar a 190 agricultores participantes.

“El valor de la agricultura regenerativa está en mirar la producción de manera integral. No hablamos únicamente de incorporar nuevas prácticas, sino de entender cómo el suelo, el agua, la biodiversidad y las capacidades del productor se relacionan entre sí. Ese trabajo desde el origen es clave para construir cadenas de abastecimiento capaces de sostenerse en el tiempo”, señaló María Fernanda Rivera Abarca, Líder de Sostenibilidad en Nestlé Perú.

Más de 75 años trabajando junto a la ganadería peruana

El trabajo de Nestlé en el campo también tiene una trayectoria de varias décadas en el sector lechero. Desde la década de 1940, la compañía desarrolla Fomento Ganadero, un programa que brinda asistencia técnica y capacitación para mejorar la calidad de la leche y fortalecer la productividad de los ganaderos peruanos.

Actualmente, la iniciativa beneficia a más de 5.000 familias ganaderas y ha capacitado a más de 1.500 jóvenes menores de 30 años. De este grupo, el 60% son mujeres.

Como parte de este trabajo, Nestlé cuenta con 20 centros de enfriamiento en Cajamarca, que contribuyen a preservar la calidad de la leche desde su origen.

Fomento Ganadero se articula, además, con el Plan Lácteo de Nestlé, que a nivel global promueve una producción de leche más sostenible e incorpora prácticas de agricultura regenerativa orientadas al cuidado del suelo, el agua y los ecosistemas.

A través de estas iniciativas, la compañía busca acompañar a agricultores y ganaderos en la adopción de prácticas más sostenibles y contribuir al desarrollo de sus actividades productivas en el largo plazo.

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