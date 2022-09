3 cosas que no sabías del rey Carlos III: desde cargar su inodoro hasta su dieta a base de miel

A solo más de una semana desde que el mundo se despidió de la monarca más longeva del país británico, la reina Isabel II. Se recuerda un reinado de setenta años en el que la estabilidad y la tradición se instituyeron como los secretos del éxito, para abrir camino a un nuevo capítulo en la historia de Inglaterra en el que la incertidumbre, los memes y las excentricidades se roban el protagonismo de lo acontecido últimamente.

Asimismo, en los pasillos de Clarence House desde hace tiempo que un rumor se hablaba entre los empleados reales, pues nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero inundaba cada lugar de la residencia del entonces príncipe de Gales, Carlos III. La rebelión de los mayordomos llegó cuando, por fin, se les dio la oportunidad de pronunciarse lo que por muchos años les había estado haciendo ruido: el heredero a la corona era ‘un príncipe mimado’.

¿QUÉ DECÍAN LOS MAYORDOMOS REALES ACERCA DEL AHORA REY CARLOS III?

Los mayordomos a través del documental ‘Serving the Royals: Inside the Firm’, hecho por Amazon Prime en 2015 han dado mucho de qué hablar tras sus apariciones públicas. Así la familia real es sinónimo de lujos, riquezas y excentricidades; sin embargo, no es una fama que se haya obtenido sola ya que el nuevo soberano del Reino Unido, el rey Carlos III, es el responsable de que los rumores se hayan convertido en algo más que un chisme de pasillos.

Incluso antes de tomar su lugar en el trono, el actual líder de la Commonwealth ya habría dejado ver ciertas lujosas peticiones dignas de un Rey. A pesar de que sean pretenciosas, a nadie le asombró que el hijo de la fallecida monarca británica tenga algunos rigurosos gustos. Quizás sus exigencias a nivel alimenticio no sean similares a las de su madre, pero el baño portátil que lleva a todas partes y sus cordones finamente planchados han llamado la atención de muchos seguidores.

3 DATOS QUE NO SABÍAS DEL REY CARLOS III

El momento del baño real: Si algo ha despertado el interés de la prensa local e internacional son las curiosas exigencias del monarca británico durante la hora del baño. Todo parece indicar que para el rey resulta fundamentalmente importante disfrutar al máximo el poco tiempo que tiene para sí mismo.

Según Paul Burrell, exmayordomo de la Casa Real, en el documental ‘Serving the Royals: Inside the Firm’: “el tapón de la bañera tiene que estar en una determinada posición y la temperatura del agua tiene que estar sólo tibia en una bañera llena sólo hasta la mitad”. Sin embargo, su exquisitez en este aspecto no ha excedido a la de su madre a quien “le gustaba que el baño lo llenasen 18 centímetros y a una temperatura de 20ºC, por lo que cada mañana la doncella tenía que ir con un termómetro especial a medirlo”, contó Ana Polo, experta en monarquía británica.

Su dieta a base de comida organica, miel y cereales: El rey Carlos III cumplirá 74 años el próximo 14 de noviembre. Pese a su avanzada edad, en los últimos años se ha mostrado con mucha salud para portar la corona británica y hacerse con el mando de una nación que es influencia económica y cultural a nivel mundial.

De un fuerte defensor de la agricultura orgánica, en 1986, el entonces príncipe de Gales anunció la reconversión de su granja de Highgrove en un lugar para el cultivo orgánico, no se espera menos que prácticas alimenticias basadas en ingredientes naturales. Entonces los quesos y los vegetales orgánicos son alimentos que, según fuentes cercanas a la familia, no pueden faltar en su dieta.

En una entrevista en 2018 que dio a un programa de televisión australiano, la actual reina consorte de Inglaterra Camila Parker dijo que su esposo: “Adora la agricultura orgánica desde siempre, antes de que se hiciera popular. Le encantan los hongos silvestres y siempre hace que sus chefs vayan a Balmoral para mostrarles dónde están los mejores hongos”.

Los viajes del rey Carlos III: Los diferentes compromisos reales a los que el monarca tiene que asistir son muchos como variados. Carlos ha demostrado que cuando se trata de estar cómodo y a gusto, ni siquiera llevarse el palacio de Buckingham es suficiente. Y si no que lo digan los mayordomos que han sido testigos de cómo el rey ha ordenado llevar muebles, ropa de cama e incluso un inodoro portátil de uso personal en algunos de sus viajes.

El respetado periodista y autor del libro ‘Rebel Prince’, Tom Bower, dejó en claro entre las páginas de su libro que el actual rey es “más malcriado que rebelde”. No dudó en ratificar sus declaraciones ante el diario ‘Daily Mail’, al indicar que: “Antes de una visita a un amigo en el noreste de Inglaterra, (el entonces príncipe de Gales) envió a su personal previamente con un camión que transportaba sus muebles para colocar en la habitación en el que residiría”.