Día de la Independencia en Argentina
Día de la Independencia en Argentina
Por Sol Espino Mayurí

Este 9 de julio se conmemora una fecha de suma importancia para la nación Argentina, el aniversario de la Declaración de Independencia firmada en el Congreso de Tucumán en el año 1816. En la siguiente nota podrás conocer mucho más de esta fecha cívica y patriótica para Argentina la cual es considerada feriado nacional.