Este 9 de julio se conmemora una fecha de suma importancia para la nación Argentina , el aniversario de la Declaración de Independencia firmada en el Congreso de Tucumán en el año 1816. En la siguiente nota podrás conocer mucho más de esta fecha cívica y patriótica para Argentina la cual es considerada feriado nacional.

Día de la Independencia en Argentina: ¿cuál es su origen y por qué se conmemora el 9 de julio?

El Día de la Independencia de Argentina se celebra cada año el 9 de julio, su origen está basado en firma de la Declaración de Independencia del país que tuvo lugar en la misma fecha del año 1816, en la casa de Francisca Bazán de Laguna, la cual tras el suceso histórico para la nación fue declarada monumento histórico en el año 1941.

Como mencionamos la Independencia de la Argentina se dio un 9 de julio de 1816 y tuvo lugar en el Congreso de Tucumán. Los diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata se congregaron en un Congreso General Constituyente en San Miguel de Tucumán con el propósito de declarar la patria argentina independiente del gobierno español, firmando así el acta de independencia. Las ideas de una posible independencia y separación del yugo español tenían antecedentes desde la Revolución de Mayo en 1810, fecha en la que se destituyó al virrey establecido a la región denominada “el virreinato del Río de la Plata”, sin embargo a partir de esta fecha, se le reemplazó por una Junta de Gobierno local.

La fecha de la Revolución de Mayo es una celebración de suma importancia cívica en el calendario argentino ya que fueron los primeros pasos para la edificación del primer gobierno patrio y la autonomía de Argentina, lo que eventualmente marcaría la Independencia definitiva con la firma del Acta en 1816.

En 1816, el Congreso de Tucumán declara la independencia de las Provincias Unidas (Argentina). (Foto: Wikimedia)

La historia detrás de la Independencia de Argentina y la firma del acta

El lugar histórico recordado por todos los argentinos es la casa donde se firmó la Acta de la Independencia, lugar que se prestó para establecer el Congreso de Tucumán. Dicha residencia fue edificada en 1760 y pertenecía a una familia local de importancia, de la ahora reconocida Francisca Bazán de Laguna, esposa de Miguel Laguna.

La residencia histórica contaba con varias habitaciones, patios que conectaban distintos ambientes de la casa y una peculiares columnas salomónicas a la entrada del recinto lo que brindaba una estética especial al lugar. Tras declararse la independencia argentina fue alquilada por el Ejército para ser empleada de imprenta al servicio de Telégrafo y el Juzgado Federal. Como mencionamos anteriormente, recién en 1941 la casa fue declarada monumento histórico y actualmente se emplea como un museo y sede de celebraciones por la Independencia de Argentina.

Casa histórica de Tucumán, propiedad de Francisca Bazán de Laguna | Foto:veroneseproducciones

¿Qué sucedió con el Acta de Independencia?

El acta de la Independencia que fue firmada por los 29 diputados asistentes al Congreso de Tucumán fue redactada en el libro de Actas de las sesiones públicas de la misma asamblea. Dicho libro, que contaba con todas las firmas de los asistentes y que representa un gran valor patriótico para la nación argentina, se perdió y a la actualidad no se ha encontrado rastro de el.

El Congreso de Tucumán fue presidido por Francisco Narciso de Laprida, diputado por San Juan como presidente; Mariano Boedo, diputado por Salta como vicepresidente; José Mariano Serrano, diputado por Charcas y Juan José Paso, diputado por Buenos Aires como secretarios. La lista de diputados asistentes son: Dr. Antonio Sáenz, Dr. José Darragueira, Fray Cayetano José Rodríguez, Dr. Pedro Medrano, Dr. Esteban Agustín Gascón, Dr. Tomás Manuel de Anchorena, Dr. Manuel Antonio Acevedo, Dr. José Eusebio Colombres, Eduardo Pérez Bulnes, José Antonio Cabrera, Lic. Jerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera, Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante, Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, Tomás Godoy Cruz, Dr. Juan Agustín Maza, Dr. José Ignacio de Gorriti, Fray Justo Santa María de Oro, Pedro Francisco de Uriarte, Pedro León Gallo, Dr. Pedro Miguel Aráoz, Dr. José Ignacio Thames, Pedro Ignacio Rivera, Dr. Mariano Sánchez de Loria, Dr. José Severo Malabia y el Dr. José Andrés Pacheco de Melo.

Algunos especialistas e historiadores sostienen que el robo o pérdida se pudo dar en 1820 cuando fue reservado en la Legislatura de Buenos Aires, sin embargo; no todo está perdido pues aún se mantiene una copia a salvo en el Archivo General de la Nación, esta fue realizada por el secretario José Mariano Serrano a finales de 1816.