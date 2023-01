Trece años después del estreno de “Avatar”, el pasado 16 de diciembre de 2022 llegó a los cines su secuela, “Avatar: The Way of Water”, la cual ha logrado romper récords y meterse entre las películas más taquilleras de la historia del cine.

La actualización de los datos de taquilla y el espectacular recibimiento de “Avatar 2″ un mes después de su estreno es importante a la hora de especular cuando llegará a la plataforma de streaming Disney Plus, ya que esto es lo único que podemos hacer ahora.

¿CUÁNDO LLEGARÍA “AVATAR 2″ A DISNEY PLUS?

Por el momento no hay una fecha exacta. Aunque tenemos ejemplos bastante recientes de estrenos en la plataforma de películas que poco tiempo antes estaban circulando en las salas de cine, como el de “Mundo Extraño”, parece que este no va a ser el caso de “Avatar: The Way of Water”.

“Avatar 2″ todavía tiene camino por delante. Mientras siga llevando a millones de personas a los cines y alcanzando sin grandes dificultades a sus competidores en el ranking de las más taquilleras, no tiene mucho sentido que se apresuren a introducirla en el catálogo del streaming.

Un claro ejemplo de este nuevo ‘modus operandi’ con películas que funcionan bien en taquilla aparece “Black Panther: Wakanda Forever”, que estará disponible en Disney Plus el próximo 1 de febrero, dos meses y medio después de su estreno en salas físicas. Este movimiento pone fin a la racha de estrenos casi simultáneos, tales como “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, “Encanto” y “Thor: Love and Thunder”, los cuales llegaron a la plataforma poco más de un mes después de sus presencias en los cines y afectando, aparentemente, su recaudación.

Además, tal y como recoge Sensacine, por el momento no hay una verdadera competidora para “Avatar 2″, lo que significa que muchas personas seguirán comprando entradas y que muchas otras querrán volver a verla en cines una vez más mientras todavía tengan la oportunidad.

Por lo tanto, actualmente no hay una fecha de estreno de la secuela en Disney Plus, pero sabemos que su debut será en la plataforma en algún momento de los próximos meses.