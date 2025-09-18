La reducción progresiva de la jornada laboral en Chile sigue avanzando con pasos concretos. Tras la entrada en vigor en 2024 de la Ley 21.561, conocida como Ley de 40 horas, se inició un cronograma que busca llevar la carga de trabajo semanal de 45 a 40 horas en un lapso de cinco años. El primer ajuste ya se concretó el año pasado y ahora todos los ojos están puestos en la próxima fecha clave.

Este nuevo hito será especialmente importante para millones de trabajadores y empresas, ya que implicará un recorte adicional en la jornada sin afectar las remuneraciones. Además, la normativa abre la posibilidad de innovar en los esquemas de organización laboral, siempre que exista acuerdo entre empleadores y trabajadores. A continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer sobre los plazos, beneficios y alcances de esta ley.

¿DESDE CUÁNDO SE TRABAJARÁ DOS HORAS MENOS EN CHILE?

El próximo recorte de la jornada laboral está fijado para el 26 de abril de 2026, fecha en la que el máximo de horas semanales pasará de 44 a 42. Esto significa que los empleados trabajarán 120 minutos menos a la semana en comparación con el esquema actual. La medida forma parte del calendario establecido por la Ley de 40 horas, que contempla tres ajustes graduales hasta alcanzar la meta final.

Es importante resaltar que la normativa protege los ingresos de los trabajadores. El recorte de horas no significa una baja en el sueldo, ya que la ley establece expresamente que la reducción no debe traducirse en un ajuste a la baja en las remuneraciones. Además, la Dirección del Trabajo está facultada para fiscalizar y sancionar a las empresas que incumplan esta obligación.

¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DE REDUCCIÓN ESTABLECIDAS EN LA LEY?

El plan de implementación se diseñó para completarse en cinco años. Las etapas son las siguientes:

Abril de 2024: la jornada bajó de 45 a 44 horas semanales.

Abril de 2026: se reducirá a 42 horas.

Abril de 2028: se llegará al objetivo final de 40 horas semanales.

Si bien estas son las fechas obligatorias, la legislación también permite que las empresas apliquen de inmediato la jornada de 40 horas si así lo acuerdan con sus trabajadores, según informa El Mostrador.

¿EXISTE LA OPCIÓN DE UN ESQUEMA 4×3?

Sí. Al alcanzar la jornada de 40 horas, se abre la posibilidad de organizar la semana laboral en cuatro días de trabajo y tres de descanso. Este formato, conocido como 4×3, requiere la aprobación tanto del empleador como de los empleados. Se trata de un modelo que busca mejorar la conciliación entre la vida personal y laboral sin alterar las remuneraciones.

¿QUÉ TRABAJADORES NO ESTÁN CONSIDERADOS EN ESTA LEY?

La Ley 21.561 aplica solo a quienes están bajo el Código del Trabajo. En consecuencia, los trabajadores contratados a honorarios no se benefician de esta reducción de horas, dado que ese régimen no está regulado por esta normativa.

¿HABRÁ UN CAMBIO DEL SUELDO MÍNIMO A PARTIR DEL 2026?

Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo mensual en Chile tendrá un reajuste automático fijado por la Ley N° 21.751. El monto para los trabajadores de entre 18 y 65 años subirá de $529.000 a $539.000.

En tanto, quienes tengan menos de 18 años o más de 65 recibirán un ingreso mínimo de $402.082, mientras que el ingreso mínimo para fines no remuneracionales se ubicará en $347.434.

Además, la misma normativa establece que, a más tardar en abril de 2026, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso un proyecto de ley para un nuevo reajuste, el cual comenzará a regir desde el 1 de mayo de 2026.