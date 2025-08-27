A nivel global, y sobre todo sudamericano, el otorgamiento de beneficios monetarios hoy forma parte de diversas políticas sociales de Gobierno como el que hoy tiene a cargo Gabriel Boric. Con respecto a ello precisamente, el denominado Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), es aquel subsidio que el 28 de agosto pasará a depositarse beneficiando a las familias más vulnerables de Chile cuyas ciudadanas favorecidas terminaron postulando tras cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).

ESTOS SON TODOS LOS REQUISITOS QUE DEBES CUMPLIR PARA COBRAR EL BONO A LA MUJER TRABAJADORA 2025 EN CHILE

A través de redes sociales, el gobierno chileno suele compartir las principales novedades entorno al cumplimiento de pagos de subsidios como el BTM que por cierto ya cuenta con fecha determinada de abono realizado anualmente.

En ese sentido, y como parte de la prestación económica orientada hacia el mejoramiento de los ingresos salariales de las mujeres trabajadoras de entre los 25 y 60 años de edad que llevaron a cabo trámite de postulación durante último periodo anual, resulta importante compartirte a continuación los siguientes requisitos que determinan su otorgamiento para este jueves 28 de agosto:

Estar trabajando de manera dependiente o independiente .

. Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población (según Registro Social de Hogares) .

. Tener cotizaciones al día .

. No trabajar en una institución del Estado (municipios incluidos) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50% .

. No ser beneficiaria del Ingreso Mínimo Garantizado para el periodo de renta procesado.

Este jueves 28 de agosto, el gobierno chileno mediante el SENCE, hará efectivo el pago del BTM que beneficia a las mujeres trabajadoras del país tras el cumplimiento de ciertos requisitos.

Si eres trabajadora independiente, debes emitir boletas de honorarios y realizar el respectivo proceso de Declaración de Renta del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Con respecto al listado de requisitos solicitados por el gobierno de Chile mediante el SENCE, te contamos además que “recibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180 en 2025 (para pagos anuales) o inferior a $662.348 en 2025 (para pagos mensuales)“, representa otra de las condiciones ciertamente evaluadas para la aplicación de medida mediante la cual pasa a otorgarse el denominado Bono a la Mujer Trabajadora.

¿A CUÁNTO ASCIENDE EL MONTO DEL BTM 2025 PAGADO POR EL SENCE ESTE JUEVES 28 DE AGOSTO?

Transcurre el tiempo durante el 2025, y cada uno de los beneficiarios del Bono a la Mujer Trabajadora, ya conoce la fecha y hasta monto de pago entorno al otorgamiento de un subsidio que como objetivo, plantea también “incentivar la incorporación y permanencia laboral”.

El SENCE hoy precisa que desde su página web oficial compartida líneas arriba, tienes la chance de consultar la cantidad de pesos chilenos que recibirás abonado, siendo los $678.028 aquellos determinados para este reembolso puntual.

Hoy el gobierno chileno a cargo de Gabriel Boric confirma que el 28 de agosto estará realizando el depósito del BTM cuyo monto puede retirarse desde Cuenta Rut o mediante el BancoEstado o ServiEstado, según el SENCE. (Fuente: Gobierno de Chile)

Si te interesa postular y cobrar el BTM durante mismo periodo quizá o hacia fines de año, pero del 2026, solamente debes acceder a este enlace, y a partir de ello hacer uso de tu ClaveÚnica, para luego cumplir con el llenado de formulario correspondiente, entre otros datos que puedan solicitarte.

ASÍ PUEDES CALCULAR EL PAGO ANUAL 2025 DEL BTM CORRESPONDIENTE A LAS RENTAS 2024

Renta anual inferior a $3.390.140

- La beneficiaria puede recibir desde $1 a $678.028 (a mayor renta, el monto aumenta).

Renta anual superior a los $3.390.139 e inferior a los $4.237.675

- La beneficiaria puede recibir un monto cercano a los $678.028.

Renta anual superior a $4.237.674

- La beneficiaria puede recibir desde $678.028 a $1 (a mayor renta, el monto disminuye).