El Día de los Derechos Humanos es un efeméride muy especial. Cada 10 de diciembre, la comunidad internacional celebra esta fecha y recuerda lo importante que es.

Día de los Derechos Humanos: ¿Desde cuándo se celebra y por qué es el 10 de diciembre?

La creación oficial del Día de los Derechos humanos se produjo en 1950. A través de la Resolución 423 (V), la Asamblea General invitó a todos los Estados y organizaciones a que adoptaran el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos.

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

¿Por qué el 10 de diciembre? Porque conmemora la fecha en que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.

Como se sabe, esta Declaración Universal establece una amplia gama de derechos y libertades fundamentales a la que todos los seres humanos tienen derecho.

El documento garantiza los derechos de todas las personas en cualquier lugar, sin importar su sexo, origen, religión, lengua o cualquier otra condición.

Cuando la Asamblea General aprobó la Declaración, la proclamó como “norma común de conducta para todos los pueblos y naciones” que todas las sociedades deben hacer el esfuerzo por adaptar.