"Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" se estrena este 10 de abril en Disney Plus. (Foto: Disney)
Paolo Valdivia
La familia más caótica de la televisión regresa con un evento especial que promete sacudir el streaming. Bajo el título oficial (La vida sigue siendo injusta), la serie vuelve para recordarnos por qué Malcolm sigue siendo el genio más castigado por la suerte. Aquí te contamos cuándo se estrena y su tráiler oficial.

Tráiler oficial

¿Cuándo se estrena y dónde verla?

Anota la fecha en tu calendario: el 10 de abril de 2026. La nueva temporada (formato miniserie de 4 episodios) estará disponible simultáneamente en:

  • Hulu (Estados Unidos).
  • Disney Plus (Latinoamérica y España).

¿De qué trata el regreso?

Han pasado 20 años desde que vimos a Malcolm entrar a Harvard. En este revival, la trama gira en torno al 40º aniversario de bodas de Hal y Lois. Malcolm, quien ha intentado mantenerse alejado del caos familiar para llevar una “vida normal”, es arrastrado de vuelta a la órbita de sus padres junto a su propia hija, Leah.

El tráiler ya nos ha dado una dosis de nostalgia pura: desde Hal perdiendo los estribos hasta el regreso de la icónica bola de hámster de Dewey.

Reparto principal

Casi todo el elenco original está de regreso para esta reunión histórica:

  • Frankie Muniz como Malcolm.
  • Bryan Cranston como Hal.
  • Jane Kaczmarek como Lois.
  • Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese).
  • Nota importante: Erik Per Sullivan no regresa como Dewey (está enfocado en sus estudios en Harvard); el papel será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark.

Ficha técnica

  • Título del proyecto: Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta).
  • Fecha de estreno: 10 de abril de 2026.
  • Plataformas de streaming: Disney+ (Latinoamérica/España) y Hulu (Estados Unidos).
  • Formato: Miniserie especial (Revival).
  • Número de episodios: 8 capítulos.
  • Duración por episodio: 30 minutos aproximadamente.
  • Género: Comedia / Sitcom familiar.
  • Creador: Linwood Boomer.
  • Productores ejecutivos: Bryan Cranston, Frankie Muniz y Linwood Boomer.
  • Empresas productoras: 20th Television, Satin City y Regency Television.
  • País de origen: Estados Unidos.
  • Idioma original: Inglés (Disponible con doblaje y subtítulos al español).

