La familia más caótica de la televisión regresa con un evento especial que promete sacudir el streaming. Bajo el título oficial “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair” (La vida sigue siendo injusta), la serie vuelve para recordarnos por qué Malcolm sigue siendo el genio más castigado por la suerte. Aquí te contamos cuándo se estrena y su tráiler oficial.

Tráiler oficial

¿Cuándo se estrena y dónde verla?

Anota la fecha en tu calendario: el 10 de abril de 2026. La nueva temporada (formato miniserie de 4 episodios) estará disponible simultáneamente en:

Hulu (Estados Unidos).

(Estados Unidos). Disney Plus (Latinoamérica y España).

¿De qué trata el regreso?

Han pasado 20 años desde que vimos a Malcolm entrar a Harvard. En este revival, la trama gira en torno al 40º aniversario de bodas de Hal y Lois. Malcolm, quien ha intentado mantenerse alejado del caos familiar para llevar una “vida normal”, es arrastrado de vuelta a la órbita de sus padres junto a su propia hija, Leah.

El tráiler ya nos ha dado una dosis de nostalgia pura: desde Hal perdiendo los estribos hasta el regreso de la icónica bola de hámster de Dewey.

Reparto principal

Casi todo el elenco original está de regreso para esta reunión histórica:

Frankie Muniz como Malcolm.

como Malcolm. Bryan Cranston como Hal.

como Hal. Jane Kaczmarek como Lois.

como Lois. Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese).

(Francis) y (Reese). Nota importante: Erik Per Sullivan no regresa como Dewey (está enfocado en sus estudios en Harvard); el papel será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark.

Ficha técnica