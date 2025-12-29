La familia más caótica de la televisión regresa con un evento especial que promete sacudir el streaming. Bajo el título oficial “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair” (La vida sigue siendo injusta), la serie vuelve para recordarnos por qué Malcolm sigue siendo el genio más castigado por la suerte. Aquí te contamos cuándo se estrena y su tráiler oficial.
Tráiler oficial
¿Cuándo se estrena y dónde verla?
Anota la fecha en tu calendario: el 10 de abril de 2026. La nueva temporada (formato miniserie de 4 episodios) estará disponible simultáneamente en:
- Hulu (Estados Unidos).
- Disney Plus (Latinoamérica y España).
¿De qué trata el regreso?
Han pasado 20 años desde que vimos a Malcolm entrar a Harvard. En este revival, la trama gira en torno al 40º aniversario de bodas de Hal y Lois. Malcolm, quien ha intentado mantenerse alejado del caos familiar para llevar una “vida normal”, es arrastrado de vuelta a la órbita de sus padres junto a su propia hija, Leah.
El tráiler ya nos ha dado una dosis de nostalgia pura: desde Hal perdiendo los estribos hasta el regreso de la icónica bola de hámster de Dewey.
Reparto principal
Casi todo el elenco original está de regreso para esta reunión histórica:
- Frankie Muniz como Malcolm.
- Bryan Cranston como Hal.
- Jane Kaczmarek como Lois.
- Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese).
- Nota importante: Erik Per Sullivan no regresa como Dewey (está enfocado en sus estudios en Harvard); el papel será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark.
Ficha técnica
- Título del proyecto: Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta).
- Fecha de estreno: 10 de abril de 2026.
- Plataformas de streaming: Disney+ (Latinoamérica/España) y Hulu (Estados Unidos).
- Formato: Miniserie especial (Revival).
- Número de episodios: 8 capítulos.
- Duración por episodio: 30 minutos aproximadamente.
- Género: Comedia / Sitcom familiar.
- Creador: Linwood Boomer.
- Productores ejecutivos: Bryan Cranston, Frankie Muniz y Linwood Boomer.
- Empresas productoras: 20th Television, Satin City y Regency Television.
- País de origen: Estados Unidos.
- Idioma original: Inglés (Disponible con doblaje y subtítulos al español).