La Copa Sudamericana 2026 se prepara para una final de alto voltaje entre dos clubes históricos del continente. Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, en un partido que pondrá en juego el título internacional. El conjunto xeneize buscará ampliar su palmarés y convertirse en el máximo ganador del certamen, mientras que el equipo brasileño intentará conquistar por primera vez este trofeo.

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana?

La gran final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará este sábado 21 de noviembre. Boca Juniors y Atlético Mineiro se medirán en un encuentro único, por lo que no habrá partidos de ida y vuelta: el ganador levantará directamente el trofeo continental.

El compromiso tendrá como escenario el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla, Colombia. Este recinto recibirá a las hinchadas de ambos equipos en una definición que promete un ambiente especial, con dos clubes que llegan con la ilusión de cerrar la temporada con una conquista internacional.

¿A qué hora es la final de Boca Juniors vs Atlético Mineiro en Perú?

Para los aficionados peruanos, el partido comenzará a las 5:30 p. m. Este horario coincide con el establecido para Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el encuentro arrancará a las 7:30 p. m., mientras que en México se podrá seguir desde las 4:30 p. m.

La diferencia horaria es importante para quienes seguirán el compromiso desde otros países de la región. En España, por ejemplo, el inicio está previsto para las 11:30 p. m. La programación corresponde al horario confirmado para la final por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

¿Dónde ver Boca Juniors vs Atlético Mineiro EN VIVO por TV y streaming?

En Perú, la transmisión televisiva de la final estará a cargo de ESPN y DSports, señales que llevarán el encuentro a los hogares de los seguidores del fútbol sudamericano. Los espectadores deberán revisar la programación de su operador de televisión para conocer el canal correspondiente.

En cuanto a las opciones por internet, el partido también podrá seguirse mediante Disney+ y DGO, según la disponibilidad de los derechos y el plan contratado. Asimismo, los aficionados podrán consultar la cobertura internacional de FIFA+ y seguir las incidencias, goles y estadísticas a través de los espacios deportivos que realicen el minuto a minuto.

¿Cómo llegan Boca Juniors y Atlético Mineiro a la final?

Boca Juniors consiguió su clasificación tras superar una exigente llave de semifinales frente a Vasco da Gama. El conjunto argentino perdió 1-0 en el encuentro de ida, pero reaccionó en Brasil con una victoria por 3-1 que le permitió remontar la serie y asegurar su presencia en la definición del campeonato.

Atlético Mineiro, por su parte, también tuvo que superar obstáculos importantes durante el torneo. El equipo brasileño dejó en el camino a Montevideo City Torque en semifinales, después de ganar 3-0 en la ida y caer 2-0 en la revancha, resultado que le permitió avanzar con un marcador global de 3-2. Ahora tendrá la oportunidad de buscar una revancha deportiva tras su anterior definición continental.

Boca busca otro récord y Atlético Mineiro quiere su primer título

La final representa una oportunidad histórica para Boca Juniors. El club argentino conquistó la Copa Sudamericana en 2004 y 2005, por lo que una nueva victoria le permitiría alcanzar su tercer campeonato y quedar como el equipo con más títulos en la historia de la competición.

Atlético Mineiro afrontará el encuentro con una motivación diferente: conseguir por primera vez la Sudamericana. El conjunto de Belo Horizonte fue subcampeón en la edición anterior y buscará transformar esa experiencia en una consagración. Así, Barranquilla será el escenario de un duelo entre un histórico que quiere ampliar su legado y un brasileño decidido a estrenar su palmarés en este torneo.