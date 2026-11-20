El plantel de Boca Juniors continúa con su preparación en Barranquilla, Colombia, de cara a la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. Este jueves, la delegación argentina dejó el Hotel Estelar Alto Prado para dirigirse al estadio Municipal Romelio Martínez, donde realizó su primer entrenamiento en territorio colombiano.

Uno de los momentos más llamativos de la jornada se produjo antes de que los futbolistas subieran al autobús. Fabián Vargas, exmediocampista colombiano que defendió la camiseta xeneize, se acercó para saludar a los integrantes del equipo y protagonizó un emotivo reencuentro con Javier García y Álvaro Montero.

Además, el exfutbolista aprovechó la oportunidad para pedirle la camiseta al capitán Leandro Paredes, en una escena que reflejó su vínculo con la institución argentina.

La delegación salió con media hora de anticipación y realizó los trabajos en el mismo horario en el que está programada la final. La planificación responde a la intención del comando técnico de facilitar la adaptación de los jugadores al calor y la humedad característicos de Barranquilla.

Por otro lado, el equipo también recibió el respaldo de sus hinchas. A su regreso de los entrenamientos, cientos de hinchas de Boca Juniors aguardaron en las inmediaciones del hotel para darle la bienvenida al plantel y demostrar su apoyo antes del decisivo compromiso internacional.