Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Emprendedora con el objetivo de empoderar, apoyar y celebrar a todas las mujeres que han decidido tomar este camino. Asimismo, se busca inspirar e impulsar a las mujeres y niñas a convertirse en participantes activas de la economía.

El primer gran desafío de todo emprendedor es dar el primer paso. Es decir, salir de su zona de confort para empezar un camino que le traerá diversas emociones y desafíos. Un camino en el que es importante priorizar la salud mental, pues hacer crecer un negocio también involucra el control del estrés, ansiedad, frustración, entre otras emociones para el desarrollo óptimo de los proyectos.

La doctora María Elena Escuza Pasco, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Norbert Wiener, afirma que emprender genera una ansiedad por lo desconocido debido a los riesgos que existen. Sin embargo, es importante desarrollar la resiliencia y ser pacientes, ya que no todos los emprendimientos dan resultados a corto plazo.

¿Cómo cuidar tu salud mental mientras emprendes?

Escuza agrega que a pesar de todas las fallas, contratiempos o reconocimientos, la perseverancia en el objetivo planteado es lo que llevará finalmente a la obtención de los resultados esperados. En ese sentido, estas son las recomendaciones que la especialista brinda para que toda mujer emprendedora pueda cuidar de su salud mental mientras desarrolla su negocio.